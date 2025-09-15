В августе Фонд гарантирования вкладов выплатил более 2,8 млн грн

В течение августа 2025 года Фонд гарантирования вкладов физических лиц выплатил ликвидируемым вкладчикам банков 2,8 млн грн гарантированного возмещения. Об этом говорится в сообщении Фонда.

► Читайте страницу «Минфина» в фейсбуке: главные финансовые новости

В целом с начала основания Фонда сумма выплат гарантированного возмещения составила почти 105 млрд грн, возмещение получили 96% вкладчиков банков.

Отметим, что выплату гарантированного возмещения Фонд производит исключительно из собственных ресурсов. На 31 августа 2025 г. средства Фонда составляли 45,85 млрд грн.

Напомним

Начиная с 13 апреля 2022 года на время военного положения и в течение трех месяцев после его отмены действует 100% гарантия по вкладам, которая распространяется на срочные депозиты, а также средства на текущих счетах физических лиц и ФЛП.

Гарантированные выплаты можно получить через мобильное приложение «Дия» в несколько кликов.