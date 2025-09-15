Ожидания снижения ставки ФРС: как реагируют финансовые рынки

Мировые фондовые рынки в понедельник, 15 сентября, начали неделю на позитивной ноте, продолжая ралли, которое на прошлой неделе привело Уолл-стрит к новым историческим максимумам. Главным драйвером оптимизма является почти стопроцентная уверенность рынка в том, что Федеральная резервная система США в среду снизит процентные ставки. Об этом пишет WSJ.

Обзор рынков

США: Фьючерсы на ключевые американские индексы S&P 500, Dow Jones и Nasdaq демонстрировали незначительный рост.

Европа: Общеевропейский индекс Stoxx Europe 600 вырос на 0,2%. В то же время британский FTSE 100 оставался на месте, частично из-за падения акций AstraZeneca (-3%) после новости о приостановке инвестиций в исследовательский центр в Великобритании.

Азия: Большинство азиатских рынков закрылись в плюсе. Южнокорейский Kospi вырос на 0,4%, а китайские индексы выросли на фоне ожиданий новых стимулов от Пекина. Рынки Японии были закрыты из-за государственного праздника.

Реакция на рейтинг Франции

Рынки спокойно отреагировали на новость о том, что агентство Fitch Ratings в пятницу понизило кредитный рейтинг Франции из-за политической нестабильности и растущего дефицита бюджета. Поскольку этот шаг был ожидаем, курс евро и доходность французских облигаций почти не изменились. В противовес этому, Fitch повысило рейтинг Португалии, а S&P — Испании.

Валюты, сырье и криптовалюты

Доллар: Индекс доллара DXY вырос на 0,1% до 97,665, поскольку инвесторы ожидают более постепенного снижения ставок ФРС.

Золото: Цены на золото несколько снизились из-за фиксации прибыли и укрепления доллара, но остаются вблизи исторических максимумов.

Нефть: Цены на нефть выросли на 0,5% на фоне геополитических рисков, в частности, угроз Трампа ввести санкции против России и давления на Китай и Индию.

Bitcoin: На фоне общего аппетита к риску биткоин вырос до трехнедельного максимума в $116 783.

Неделя центральных банков: чего ожидать?

Эта неделя является одной из ключевых для глобальных финансовых рынков, поскольку сразу четыре ведущих центральных банка мира будут принимать решения по монетарной политике.