Мировые фондовые рынки в понедельник, 15 сентября, начали неделю на позитивной ноте, продолжая ралли, которое на прошлой неделе привело Уолл-стрит к новым историческим максимумам. Главным драйвером оптимизма является почти стопроцентная уверенность рынка в том, что Федеральная резервная система США в среду снизит процентные ставки. Об этом пишет WSJ.
Ожидания снижения ставки ФРС: как реагируют финансовые рынки
Обзор рынков
- США: Фьючерсы на ключевые американские индексы S&P 500, Dow Jones и Nasdaq демонстрировали незначительный рост.
- Европа: Общеевропейский индекс Stoxx Europe 600 вырос на 0,2%. В то же время британский FTSE 100 оставался на месте, частично из-за падения акций AstraZeneca (-3%) после новости о приостановке инвестиций в исследовательский центр в Великобритании.
- Азия: Большинство азиатских рынков закрылись в плюсе. Южнокорейский Kospi вырос на 0,4%, а китайские индексы выросли на фоне ожиданий новых стимулов от Пекина. Рынки Японии были закрыты из-за государственного праздника.
Реакция на рейтинг Франции
Рынки спокойно отреагировали на новость о том, что агентство Fitch Ratings в пятницу понизило кредитный рейтинг Франции из-за политической нестабильности и растущего дефицита бюджета. Поскольку этот шаг был ожидаем, курс евро и доходность французских облигаций почти не изменились. В противовес этому, Fitch повысило рейтинг Португалии, а S&P — Испании.
Валюты, сырье и криптовалюты
- Доллар: Индекс доллара DXY вырос на 0,1% до 97,665, поскольку инвесторы ожидают более постепенного снижения ставок ФРС.
- Золото: Цены на золото несколько снизились из-за фиксации прибыли и укрепления доллара, но остаются вблизи исторических максимумов.
- Нефть: Цены на нефть выросли на 0,5% на фоне геополитических рисков, в частности, угроз Трампа ввести санкции против России и давления на Китай и Индию.
- Bitcoin: На фоне общего аппетита к риску биткоин вырос до трехнедельного максимума в $116 783.
Неделя центральных банков: чего ожидать?
Эта неделя является одной из ключевых для глобальных финансовых рынков, поскольку сразу четыре ведущих центральных банка мира будут принимать решения по монетарной политике.
- Федеральная резервная система (ФРС) США: Это главное событие. После слабых данных с рынка труда, рынок уверен на 100%, что ФРС снизит ставку как минимум на 0,25 п.п. Главная интрига заключается в комментариях главы ФРС, которые дадут сигнал о том, насколько глубоким и быстрым будет дальнейший цикл смягчения.
- Банк Англии: Ожидается, что регулятор сохранит ставку без изменений. Инфляция в Великобритании остается выше, чем в других странах, что ограничивает пространство для маневра.
- Банк Японии: Прогнозируется, что Банк Японии также не будет менять свою ультрамягкую политику, особенно на фоне недавней отставки премьер-министра и политической неопределенности.
- Банк Канады: Решение менее прогнозируемо, но большинство аналитиков ожидают сохранения ставки на текущем уровне.
