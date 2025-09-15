Polkadot ограничивает эмиссию токенов DOT на уровне 2,1 миллиарда для усиления токеномики

Сообщество проекта Polkadot приняло ключевое решение, которое меняет экономическую модель его нативного токена DOT. Большинством голосов было одобрено предложение, которое устанавливает жесткий верхний предел общего предложения DOT на уровне 2,1 миллиарда монет. Об этом сообщает The Block.

► Подписывайтесь на телеграм-канал«Минфина»: главные финансовые новости

Новая модель эмиссии

Это решение отменяет предыдущую модель, которая предусматривала неограниченную эмиссию и ежегодный выпуск 120 миллионов новых токенов DOT. Вместо этого новая модель вводит график двухлетнего периода инфляции, после которого общее количество токенов будет ограничено.

«К 2040 году предложение составит ~1,91 миллиарда по модели Референдума 1710 против ~3,4 миллиарда по текущей модели 120 млн/год», — пояснили в Polkadot.

Решение было принято через систему управления Polkadot DAO, где владельцы токенов могут голосовать за предложения по развитию экосистемы.

На фоне этой новости цена DOT за последнюю неделю выросла на 9,8%, хотя за последние сутки претерпела коррекцию на 2,2%, торгуясь на уровне $4,32.

Что такое токеномика и почему ограничение эмиссии так важно?

Токеномика (от слов «токен» и «экономика») — это наука об экономической модели криптовалютного токена. Она определяет правила, по которым токен создается, распределяется и используется в экосистеме. Ключевым элементом токеномики является политика эмиссии, то есть то, как и в каком количестве выпускаются новые монеты.

Существует два основных подхода:

Инфляционный (неограниченная эмиссия): Новые токены постоянно создаются (как в Ethereum или в Polkadot до этого решения). Это часто используется для вознаграждения валидаторов, поддерживающих безопасность сети.

Дефляционный (ограниченная эмиссия): Существует жесткий верхний предел общего количества токенов, который никогда не будет превышен. Самый известный пример — биткоин, максимальное предложение которого навсегда ограничено 21 миллионом монет.

Ограничение эмиссии делает актив дефицитным. При условии устойчивого или растущего спроса, ограниченное предложение является мощным фактором, который может способствовать росту стоимости актива в долгосрочной перспективе.

Мониторинг обменников. Выбирайте выгодные курсы и надежные сервисы для обмена криптовалюты с Minfin.com.ua