15 сентября 2025, 11:37 Читати українською

НБУ и UAnimals запустили благотворительную акцию по сбору монет в помощь животным

Национальный банк Украины совместно с гуманистическим движением UAnimals объявил о старте ежегодной благотворительной акции «#PowerCoins». Ее цель — собрать монеты, вышедшие из активного обращения, и направить их на помощь животным, пострадавшим в результате войны. Акция продлится с 15 сентября по 28 ноября 2025 года. Об этом сообщает пресс-служба НБУ.

Национальный банк Украины совместно с гуманистическим движением UAnimals объявил о старте ежегодной благотворительной акции «#PowerCoins».

► Подписывайтесь на телеграм-канал «Минфина»: главные финансовые новости

На что пойдут собранные средства

Все собранные средства будут перечислены на специальный счет фонда UAnimals и направлены на три ключевых направления:

  • Корм для эвакуированных животных в приютах и на временных передержках.
  • Лечение и реабилитация животных, получивших ранения или заболевания.
  • Обустройство вольеров и безопасных мест в приютах, принимающих животных из зоны боевых действий.

Двойная цель: помощь и воспитание

Как отметил глава НБУ Андрей Пышный, эта акция является не только способом помочь, но и важной составляющей развития финансовой культуры и благотворительности, особенно среди молодежи.

«Мы должны учить молодое поколение не только вести личный бюджет, экономить, инвестировать, но и присоединяться к общему делу и помогать тем, кто не может самостоятельно о себе позаботиться», — подчеркнул он.

Руководительница отдела стратегических инициатив UAnimals Ольга Чевганюк добавила, что акция имеет и воспитательную цель.

«Она не только спасает жизнь животных, но и воспитывает в детях гуманность и ответственность, показывает, как маленькие действия оказывают большое влияние», — сказала она.

Как присоединиться к акции

Для участия в инициативе необходимо собрать монеты номиналом 10, 50 копеек, а также 1, 2, 5 и 10 гривен и принести их в ближайшее отделение банков-партнеров — Ощадбанка или ПУМБ. Банки зачислят средства на счет UAnimals.

В рамках акции также запланирован ряд образовательных мероприятий для учебных заведений, в частности челлендж «ДоброБинго», создание стенгазет «Бюджет заботы» для развития финансовой грамотности и киноклуб «Друзья навсегда».

Автор:
Ярослав Голобородько
Редактор ленты новостей, журналист Ярослав Голобородько
Пишет на темы: макроэкономика, финансы, банки, инвестиции, фондовые и валютные рынки, криптовалюта
Источник: Минфин
Комментировать

Комментарии - 1

+
0
Я. ..
Я. ..
15 сентября 2025, 13:53
#
Мені подобаються UAnimals, вони дійсно роблять свою справу і всіляко допомагають тваринкам і притулкам для тварин, вони молодці, дійсно зацікавлені в своїй справі!
Чтобы оставить комментарий, нужно войти или зарегистрироваться
 
