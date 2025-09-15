Гетманцев не верит в обвал гривны

Курс гривны к доллару будет оставаться стабильным, и пока ему ничего не угрожает. Проблемы могут возникнуть только в случае значительных перебоев с поступлением международной финансовой помощи, однако такой сценарий маловероятен. Об этом заявил председатель парламентского комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев в интервью РБК-Украина.

По словам Даниила Гетманцева, стабильность курса поддерживается несколькими ключевыми факторами.

«В бюджетной декларации у нас среднегодовой курс 44,7 гривен за доллар. У нас достаточно большие резервы НБУ, что положительно влияет на курс», — сказал он.

Он признал, что у Украины есть существенные проблемы с торговым балансом (импорт значительно превышает экспорт), однако этот негативный фактор пока полностью компенсируется поступлениями международной помощи.

«Если она будет ритмичной, то никакого давления на курс не будет. Если будут проблемы с международной помощью, то будут и проблемы с курсом. Но пока такие риски не высоки», — подытожил нардеп.

