В Украине в 1,5 раза уменьшилось количество дел по мошенничеству в 2025 году — Опендатабот

35 599 уголовных дел по мошенничеству зафиксировано с января по август 2025 года в Украине. Это в 1,5 раза меньше, чем за такой же период в прошлом году. В то же время, это все равно в 1,8 раза больше, чем до начала полномасштабной. Об этом говорится в данных Опендатабот.

Пик мошенничества

Пик мошенничества пришелся на 2023 год: тогда открыли рекордные 82 тысячи производств. В среднем, в тот год открывалось по 7 тысяч дел ежемесячно, а с мая по август — более 8 тысяч. С этого времени количество новых дел постепенно уменьшается. В этом году фиксируется около 4,5 тысячи новых производств в месяц.

Однако не все дела доходят до суда. Так, в 9 тысячах производств в этом году вручили подозрение, а в суд направили 7,6 тысячи — 21% от общего количества. Для сравнения, в 2021 году этот показатель составлял 30%, а в 2022—2023 годах только 18%.

Больше всего обращений по мошенничеству в столице — 4 882 дела. Следует Днепропетровщина — 3 511 производств и Харьковщина — 2 671. Меньше всего производств, кроме временно оккупированных территорий и зоны боевых действий, зафиксировано в Ивано-Франковской области — около 700 дел.

В целом количество мошенничеств в этом году уменьшилось на треть по сравнению с прошлым годом. Впрочем, в некоторых регионах падение минимальное, как в Хмельнитчине, где показатель снизился лишь на 1%. В Днепропетровской и Черновицкой областях таких обращений уменьшилось более чем на 40%.

Однако по сравнению с 2021 годом, то на Житомирщине дел о мошенничестве увеличилось более чем в 4 раза, а в Закарпатье — в три раза.