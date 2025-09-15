Multi от Минфин
українська
Валюта
Межбанк
Курсы в банках
Валютный аукцион
НБУ
Мобильное приложение
Конвертер
Форум
Курсы по API
Для договоров
Visa/Mastercard
Форекс
Курсы для сайтов
Прогноз курса
Депозиты
Бонус к депозитам
Депозиты для бизнеса
Подтверждение депозита
Обзор ставок
Вопросы и ответы
Условия акции
Промокод
Победители акции
Истории участников
Кредиты
Кредиты онлайн
Кредиты для бизнеса
Карты
Ипотека
Рейтинг МФО
Микрофинансовые организации
Банки
Интернет-банки
Народный рейтинг
Рейтинг устойчивости
Рэнкинг НБУ
Отзывы
Акции
Счета для бизнеса
Контакты банков
Страхование
Зеленая карта
ОСАГО
Страхование жилья от шахедов
Карта Assistance
КАСКО
Рейтинг КАСКО
Рейтинг ОСАГО
Медицина
Туризм
Отзывы
Страховые компании
Акции
Инвестиции
Инвестиционные проекты
Каталог брокеров
Академия
Инвестиционные компании
Криптовалюта
Обмен криптовалют
Курс криптовалют
Каталог криптобирж
Новости криптовалют
Индексы
Цены на АЗС
Индекс инфляции
Минимальная зарплата
Средняя зарплата
Прожиточный минимум
ВВП Украины
НДФЛ
Коммунальные тарифы
Сменить язык на українська

15 сентября 2025, 9:53

В Украине в 1,5 раза уменьшилось количество дел по мошенничеству в 2025 году — Опендатабот

35 599 уголовных дел по мошенничеству зафиксировано с января по август 2025 года в Украине. Это в 1,5 раза меньше, чем за такой же период в прошлом году. В то же время, это все равно в 1,8 раза больше, чем до начала полномасштабной. Об этом говорится в данных Опендатабот.

35 599 уголовных дел по мошенничеству зафиксировано с января по август 2025 года в Украине.

► Подписывайтесь на телеграм-канал «Минфина»: главные финансовые новости

Пик мошенничества

Пик мошенничества пришелся на 2023 год: тогда открыли рекордные 82 тысячи производств. В среднем, в тот год открывалось по 7 тысяч дел ежемесячно, а с мая по август — более 8 тысяч. С этого времени количество новых дел постепенно уменьшается. В этом году фиксируется около 4,5 тысячи новых производств в месяц.

Однако не все дела доходят до суда. Так, в 9 тысячах производств в этом году вручили подозрение, а в суд направили 7,6 тысячи — 21% от общего количества. Для сравнения, в 2021 году этот показатель составлял 30%, а в 2022—2023 годах только 18%.

Больше всего обращений по мошенничеству в столице — 4 882 дела. Следует Днепропетровщина — 3 511 производств и Харьковщина — 2 671. Меньше всего производств, кроме временно оккупированных территорий и зоны боевых действий, зафиксировано в Ивано-Франковской области — около 700 дел.

В целом количество мошенничеств в этом году уменьшилось на треть по сравнению с прошлым годом. Впрочем, в некоторых регионах падение минимальное, как в Хмельнитчине, где показатель снизился лишь на 1%. В Днепропетровской и Черновицкой областях таких обращений уменьшилось более чем на 40%.

Однако по сравнению с 2021 годом, то на Житомирщине дел о мошенничестве увеличилось более чем в 4 раза, а в Закарпатье — в три раза.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
