Таможенники с начала года выявили нарушений почти на 8 миллиардов гривен

Сотрудники Государственной таможенной службы в течение января-августа выявили более 6,4 тыс. нарушений на сумму 7,7 млрд грн. Об этом сообщает Гостаможслужба .

Нарушения на таможне

«За 8 месяцев 2025 года таможенные органы выявили 6437 нарушений таможенных правил на 7,7 млрд грн», — говорится в сообщении.

По 2324 делам о нарушении таможенных правил временно изъяты предметы правонарушений на сумму 728 млн гривен.

В частности, промышленных товаров на 516 млн грн, транспортных средств более чем на 138 млн грн, продовольственных товаров на 48 млн грн и валюты на 26 млн грн.

По 1365 делам о нарушении таможенных правил, в том числе заведенных в предыдущих периодах, таможнями применено административное взыскание в виде штрафа на сумму 46 млн грн, взыскано в Госбюджет 40 млн грн с учетом дел, рассмотренных за предыдущий период.

На рассмотрение в суд таможнями передано 3558 дел о нарушении таможенных правил на сумму свыше 6,8 млрд грн. По результатам рассмотрения дел судами, в том числе заведенных в предыдущие периоды, наложены взыскания (конфискация товаров и штрафы) на сумму 3,4 млрд грн.