В Литве хотят продлить временную защиту украинских беженцев до марта 2027 года

Министерство внутренних дел Литвы предлагает продлить временную защиту граждан Украины, сбежавших с войны до марта 2027 года. Об этом пишет LRT.

Что известно

«Совместная позиция Европейского Союза — продолжить временную защиту, поскольку война еще не закончена. Это естественное решение», — заявил министр внутренних дел Литвы Владислав Кондратович.

По данным МВД Литвы, Департамент миграции ежедневно регистрирует 30−40 новых просьб о выдаче разрешения на временное проживание на основании механизма временной защиты, то есть, когда лицо не может вернуться в свою страну.

В настоящее время виды на жительство, выдаваемые гражданам Украины, действуют до 4 марта 2026 года. После внесения изменений в постановление правительства срок действия, выданных на жительство, увеличится на год.

«Продление срока снизит административную нагрузку на украинцев и сотрудников Департамента миграции, а также облегчит управление потоком заявлений с приближением марта 2026 года», — заявили в МВД Литвы.

Продолжение временной защиты продлит также срок, в течение которого иностранцы, работающие в Литве, не обязаны владеть литовским языком.

В начале июля правительство Литвы приняло решение не обязывать беженцев от войны владеть литовским языком, пока они имеют статус временной защиты.

По данным Департамента миграции, в настоящее время временная защита в Литве предоставлена 47,6 тыс. человек.