Tesla приостановила продажу самой дешевой версии Cybertruck. Причина — никто не покупает

Tesla сняла с производства доступную модификацию электрического пикапа Cybertruck менее чем через пять месяцев после ее запуска. Об этом пишет Межа со ссылкой на Electrek.

►Читайте страницу «Минфина» в фейсбуке: главные финансовые новости

Подробности

Модель с задним приводом (RWD) была представлена в апреле 2025 года как более дешевая альтернатива полноприводной версии, которая стоила от $80 тысяч. Цена RWD составила $70 тысяч, однако для снижения стоимости производитель убрал ряд ключевых функций.

В частности, в версии RWD отсутствуют активная пневмоподвеска, моторизированная крышка грузового отсека и розетки в кузове.

Кроме того, автомобиль получил только один электродвигатель вместо двух. Такие изменения сделали модель не привлекательной для покупателей и компания решила полностью убрать ее с онлайн-конфигуратора без замены на другой вариант.

Запуск этой версии был попыткой Tesla повысить продажи Cybertruck, которые оказались значительно ниже ожиданий. Несмотря на заявления о более миллионе предварительных бронирований и планах производства до 250 тыс. авто в год (с потенциальным увеличением до 500 тыс.), фактический объем продаж составляет около 20 тыс. единиц в год.

Причиной низкого спроса стали более высокие цены и худшие характеристики серийных моделей по сравнению с первоначальными обещаниями.

Аналитики предполагают, что Tesla может в 2026 году обновить Cybertruck, приблизив его параметры к первоначально заявленным, чтобы проверить, возрастет ли интерес покупателей.