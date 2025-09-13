Рынок мотоциклов охладел: продажи в августе снизились на 19%

► Читайте страницу «Минфина» в фейсбуке: главные финансовые новости

Динамика рынка мотоциклов

Общий объем официально оформленных покупок мотоциклов всех типов в августе составил 8,6 тыс. Эти объемы меньше, чем были в предыдущем месяце (июле) на 19%, и также меньше, чем было в августе-2024, на 1,2%. Похоже, эти цифры свидетельствуют об окончании высокого сезона в сегменте «мото» для текущего года.

Среди общего количества 60,7% мотоциклов были новыми (импортированными из-за границы), количественно это 5199 шт.

На внутреннем рынке было заключено 2676 сделок купли-продажи мототехники, что составило 31,2% от общего количества.

Еще 8,1% мотоциклов были импортированы подержанными из-за границы (694 шт.).

По отдельным подсегментам динамика торгов мотоциклами, где очень четко выражена сезонность, и первостепенное значение имеет сравнение именно год к году, выглядит следующим образом (М-М по сравнению с предыдущим месяцем, YY по сравнению с таким же периодом прошлого года):

Внутренние перепродажи: −22,1% MM, −5,8% YY

Импорт подержанных: −14,4% MM, +26,0% YY

Импорт новых: −17,9% MM, −1,5% YY

Самые популярные мотоциклы на внутреннем рынке

На внутреннем рынке мотоциклов — без неожиданностей: «японцы» продолжают удерживать первенство. Honda и Yamaha традиционно лидируют, демонстрируя стабильный спрос, особенно среди тех, кто ценит надежность и проверенную классику.

За ними — плотная группа доступных брендов: Geon, Lifan, Kovi, Musstang, Bajaj — выбор тех, кто ищет двухколесный транспорт без переплат, между которым в этом списке «вжались» старожилы рынка Suzuki и Kawasaki.

Самые популярные б/у мотоциклы, привезенные из-за границы

В сегменте «пригнанных» настоящий байкерский интернационал. Больше всего ввозят классических японцев — Honda, Yamaha, Suzuki и Kawasaki остаются неизменной четверкой лидеров, выбирающих как новички, так и опытные райдеры.

Но растет и доля мотоциклов «с характером»: Harley-Davidson уверенно держится внутри списка, а Ducati, Indian, KTM и Triumph — напоминают, что для кого-то мотоцикл это не просто транспорт, а стиль жизни. И, несмотря на возраст, эти машины приезжают с амбициями на новую жизнь на украинских дорогах.

Новые мотоциклы

В сегменте новых мотоциклов в Украине лидируют бренды, хорошо знакомые покупателям из бюджетного и утилитарного сегментов — Musstang, Lifan, Spark, Forte, Kovi, Geon. Их выбирают за простоту, ремонтопригодность и доступную цену. Вдобавок — стабильный спрос на Bajaj и Shineray.

В этот раз среди десятки марок мотоциклов, приобретенных новыми, нашлось место только для одного производителя, не из Китая или Индии — японской Honda.