Минцифры обновило правила для сферы азартных игр

Кабинет министров принял постановление о лицензионных условиях в сфере азартных игр, что позволит PlayCity приступить к выдаче новых лицензий организаторам игорного бизнеса. Об этом сообщает пресс-служба Минцифры.

Что это даст

«В результате это сгенерирует около 50 млн грн дополнительных поступлений в государственный бюджет от лицензионных платежей уже в ближайшее время», — уверяют в министерстве.

Лицензионные условия определят порядок и исчерпывающий перечень документов для получения лицензий, а также обязательные требования для осуществления деятельности в индустрии.

Новые лицензионные условия предусматривают ужесточенные требования к компаниям, работающим в сфере азартных игр.

Для получения лицензии обязательна безупречная деловая репутация, отсутствие связей с государством-агрессором и внедрение всех необходимых механизмов ответственной игры.

Новые требования касаются и тех, кто только подает заявку на лицензию, и действующих лицензиатов. В последние два месяца, чтобы подать в PlayCity документы о соответствии требованиям.

При несоблюдении требований к организаторам азартных игр могут быть применены санкции в виде штрафов или прекращения действия лицензии.