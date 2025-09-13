ЦБ Турции снизил ставку до уровня 40,5%

Комитет по денежно-кредитной политике Центрального банка Турецкой Республики по итогам заседания 11 сентября решил понизить ключевую процентную ставку с 43% до 40,5% — на 250 базисных пунктов (б.п.). Решение объясняется замедлением инфляции в стране.

Cнижение ставки

Комитет также снизил ставку ЦБ по кредитам овернайт с 46% до 43,5% и ставку по займам овернайт с 41,5% до 39%.

«Жесткая денежно-кредитная политика, которая будет сохраняться до достижения ценовой стабильности, усилит процесс дезинфляции через спрос, обменный курс и ожидания», — говорится в заявлении ЦБ.

Комитет обещает определять размер ключевой ставки, учитывая фактическую и ожидаемую инфляцию, чтобы обеспечить жесткость, необходимую для прогнозируемой траектории дезинфляции в соответствии с промежуточными целевыми показателями. Размер шага будет взвешенно пересматриваться на каждом заседании с акцентом на прогноз инфляции, указано в комментариях.