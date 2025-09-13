Дания запускает трехлетнюю программу поддержки Украины на 375 млн евро

Дания объявила о старте масштабной программы поддержки Украины — Ukraine Transition Program, рассчитанной на три года с бюджетом 375 млн евро . Об этом сообщил министр иностранных дел Украины Андрей Сыбига.

По словам Сыбиги, программа предусматривает три ключевых направления: поддержание устойчивости и раннего восстановления, энергетическую безопасность и переход на зеленую энергетику, а также развитие демократических институтов.

«Сейчас мы с Данией переходим от модели Build in Ukraine к модели Build with Ukraine. В скором времени наше оружие будет производиться на территории Дании. Последние российские действия свидетельствуют о необходимости еще большей синхронизации наших ОПК. Наша безопасность неделима», — отметил он.

Глава МИД подчеркнул, что Украина возлагает большие надежды на председательство Дании в Совете Е С в контексте европейской интеграции Украины.

Дания является одним из самых активных союзников Украины с начала российского вторжения 24 февраля 2022 года. Как член НАТО и ЕС, страна оказывает комплексную поддержку, включающую военную, финансовую, гуманитарную и гражданскую помощь.

Общий объем помощи превышает 9 млрд евро на военные нужды и около 867 млн евро на гражданские проекты (на август 2025 года).