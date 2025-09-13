Что будет со ставками на депозиты осенью. Прогноз банкира

В ближайшие 1,5 месяца средние ставки по гривневым депозитам в зависимости от срока размещения останутся на уровне 13−14,5% годовых. Такой прогноз предоставил Дмитрий Замотаев, директор департамента розничного бизнеса Глобус Банка.

Как изменятся ставки

По словам банкира, в течение трех месяцев наблюдается постепенное понижение инфляции. Поэтому доходность для клиентов по вкладам по «старой» учетной ставке автоматически возрастет.

«В годовом измерении инфляция сократилась с 15,9% в начале июня до 13,2% в августе. Следовательно, в ближайшее время при сохранении наличных депозитных ставок размер пассивной прибыли может увеличиться до 3%», — пояснил эксперт.

По его расчетам, до конца октября в зависимости от срока вклада самые большие ставки будут предлагаться на вклады на срок от 6 до 9 месяцев, а также на годовые депозиты.

Он считает, что в течение сентября-октября более 70% новых вкладов будут открываться именно на такие сроки. Около 15% составят вклады от 3 до 6 месяцев, а доли вкладов на 9−12 месяцев и свыше 1 года составят по 5−7%.

Замотаев не исключает, что в сентябре-октябре некоторые банки могут начать «сезон лояльности», предлагая новым вкладчикам дополнительные бонусы в 1 п.п. к действующим ставкам. Именно поэтому, по его мнению, максимальные ставки могут составить 16.5−17% годовых.

Кроме того, возможно введение дополнительных преференций, например, в случае досрочного расторжения договора или более выгодных условий для депозитов, предусматривающих возможность пополнения вклада или снятия начисленных процентов.

«По-прежнему регулятор будет способствовать активному развитию краткосрочных вкладов, поэтому банки сохранят высокую доходность именно таких депозитов. Вместе с тем, мы предполагаем, что осенью активность граждан будет заметна и в других сегментах: многое будет зависеть от стратегии банков по привлечению средств населения, их маркетинговой активности и внедренных» акций и стартовых акций.

«Депозиты — это не о „золотых горах“ и не о сверхприбылях. Однако, и это, на мой взгляд, самое важное: граждане не потеряют покупательную способность сбережений, а при положительных экономических условиях смогут незначительно заработать на собственных сбережениях», — подчеркнул эксперт.

По мнению банкира, развитие гривневых депозитов осенью будет зависеть от ряда важных факторов, среди которых:

Ситуация на денежном рынке. Стабильные курсы доллара и евро (соответственно крепкая гривна) будут стимулировать интерес граждан к размещению средств на гривневых депозитах. Дальнейшее развитие экономики и уровень инфляции. Если тренд к уменьшению инфляции будет продолжаться (по прогнозам ожидается, что к концу года инфляция не превысит 10% в годовом измерении), то следует ожидать дальнейшего снижения учетной ставки. Следовательно, граждане могут вести себя более гибко, открывая вклады по самым высоким на текущий момент ставкам. Ситуация безопасности в стране. От военных рисков к энергетической безопасности: чем меньше степень неопределенности, тем больше граждан будет вести себя уверенно, планируя свою жизнь стратегически. Сохранение и приумножение собственных сбережений — это естественное стремление к упорядоченной, гармоничной жизни.

«Быстрый мир — скорее гипотеза, однако для потенциальных вкладчиков крайне важно понимать текущий уровень безопасности. Ведь положить деньги на депозит в той или иной степени требует от человека уверенности в завтрашнем дне. Понимаем, что тщетно призывать людей открывать вклады, ведь это не «рулетка», никто не планирует напрасно подвергаться рискам. еще и от военных факторов. В свою очередь банки будут прилагать максимум усилий, чтобы побуждать людей к большему доверию к гривне и в соответствии с гривневыми вкладами.