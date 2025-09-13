Что будет со ставками на депозиты осенью. Прогноз банкира

Multi от Минфин
(8,9K+)
Оформи кредит — выиграй iPhone 16 Pro Max!
Установить
українська
Валюта
Межбанк
Курсы в банках
Валютный аукцион
НБУ
Мобильное приложение
Конвертер
Форум
Курсы по API
Для договоров
Visa/Mastercard
Форекс
Курсы для сайтов
Прогноз курса
Депозиты
Бонус к депозитам
Депозиты для бизнеса
Подтверждение депозита
Обзор ставок
Вопросы и ответы
Условия акции
Промокод
Победители акции
Истории участников
Кредиты
Кредиты онлайн
Кредиты для бизнеса
Карты
Ипотека
Рейтинг МФО
Микрофинансовые организации
Банки
Интернет-банки
Народный рейтинг
Рейтинг устойчивости
Рэнкинг НБУ
Отзывы
Акции
Счета для бизнеса
Контакты банков
Страхование
Зеленая карта
ОСАГО
Страхование жилья от шахедов
Карта Assistance
КАСКО
Рейтинг КАСКО
Рейтинг ОСАГО
Медицина
Туризм
Отзывы
Страховые компании
Акции
Инвестиции
Инвестиционные проекты
Каталог брокеров
Академия
Инвестиционные компании
Криптовалюта
Обмен криптовалют
Курс криптовалют
Каталог криптобирж
Новости криптовалют
Индексы
Цены на АЗС
Индекс инфляции
Минимальная зарплата
Средняя зарплата
Прожиточный минимум
ВВП Украины
НДФЛ
Коммунальные тарифы
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
ДепозитыБонус к депозитамДепозиты для бизнесаПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
КредитыКредиты онлайнКредиты для бизнесаКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
БанкиИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
СтрахованиеЗеленая картаОСАГОСтрахование жилья от шахедовКарта AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
НедвижимостьРейтинг застройщиковРейтинг застройщиков пригородаНовости недвижимостиЗастройщикиАкции застройщиков
ИнвестицииИнвестиционные проектыКаталог брокеровАкадемияИнвестиционные компании
КриптовалютаОбмен криптовалютКурс криптовалютКаталог криптобиржНовости криптовалют
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
Бонус от Минфина
СпецпроектыРекламные лонгриды
Валюта
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
Депозиты
ДепозитыБонус к депозитамДепозиты для бизнесаПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
Кредиты
КредитыКредиты онлайнКредиты для бизнесаКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
Банки
БанкиИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
Страхование
СтрахованиеЗеленая картаОСАГОСтрахование жилья от шахедовКарта AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
Инвестиции
ИнвестицииИнвестиционные проектыКаталог брокеровАкадемияИнвестиционные компании
Криптовалюта
КриптовалютаОбмен криптовалютКурс криптовалютКаталог криптобиржНовости криптовалют
Индексы
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
ВходРегистрация

Сменить язык на українська

13 сентября 2025, 10:16 Читати українською

Что будет со ставками на депозиты осенью. Прогноз банкира

В ближайшие 1,5 месяца средние ставки по гривневым депозитам в зависимости от срока размещения останутся на уровне 13−14,5% годовых. Такой прогноз предоставил Дмитрий Замотаев, директор департамента розничного бизнеса Глобус Банка.

В ближайшие 1,5 месяца средние ставки по гривневым депозитам в зависимости от срока размещения останутся на уровне 13−14,5% годовых.
Фото: rbc.ua

► Читайте страницу «Минфина» в фейсбуке: главные финансовые новости

Как изменятся ставки

По словам банкира, в течение трех месяцев наблюдается постепенное понижение инфляции. Поэтому доходность для клиентов по вкладам по «старой» учетной ставке автоматически возрастет.

«В годовом измерении инфляция сократилась с 15,9% в начале июня до 13,2% в августе. Следовательно, в ближайшее время при сохранении наличных депозитных ставок размер пассивной прибыли может увеличиться до 3%», — пояснил эксперт.

По его расчетам, до конца октября в зависимости от срока вклада самые большие ставки будут предлагаться на вклады на срок от 6 до 9 месяцев, а также на годовые депозиты.

Он считает, что в течение сентября-октября более 70% новых вкладов будут открываться именно на такие сроки. Около 15% составят вклады от 3 до 6 месяцев, а доли вкладов на 9−12 месяцев и свыше 1 года составят по 5−7%.

Читайте: НБУ сохранил учетную ставку на уровне 15,5%

Замотаев не исключает, что в сентябре-октябре некоторые банки могут начать «сезон лояльности», предлагая новым вкладчикам дополнительные бонусы в 1 п.п. к действующим ставкам. Именно поэтому, по его мнению, максимальные ставки могут составить 16.5−17% годовых.

Кроме того, возможно введение дополнительных преференций, например, в случае досрочного расторжения договора или более выгодных условий для депозитов, предусматривающих возможность пополнения вклада или снятия начисленных процентов.

«По-прежнему регулятор будет способствовать активному развитию краткосрочных вкладов, поэтому банки сохранят высокую доходность именно таких депозитов. Вместе с тем, мы предполагаем, что осенью активность граждан будет заметна и в других сегментах: многое будет зависеть от стратегии банков по привлечению средств населения, их маркетинговой активности и внедренных» акций и стартовых акций.

«Депозиты — это не о „золотых горах“ и не о сверхприбылях. Однако, и это, на мой взгляд, самое важное: граждане не потеряют покупательную способность сбережений, а при положительных экономических условиях смогут незначительно заработать на собственных сбережениях», — подчеркнул эксперт.

По мнению банкира, развитие гривневых депозитов осенью будет зависеть от ряда важных факторов, среди которых:

  1. Ситуация на денежном рынке. Стабильные курсы доллара и евро (соответственно крепкая гривна) будут стимулировать интерес граждан к размещению средств на гривневых депозитах.

  2. Дальнейшее развитие экономики и уровень инфляции. Если тренд к уменьшению инфляции будет продолжаться (по прогнозам ожидается, что к концу года инфляция не превысит 10% в годовом измерении), то следует ожидать дальнейшего снижения учетной ставки. Следовательно, граждане могут вести себя более гибко, открывая вклады по самым высоким на текущий момент ставкам.

  3. Ситуация безопасности в стране. От военных рисков к энергетической безопасности: чем меньше степень неопределенности, тем больше граждан будет вести себя уверенно, планируя свою жизнь стратегически. Сохранение и приумножение собственных сбережений — это естественное стремление к упорядоченной, гармоничной жизни.

«Быстрый мир — скорее гипотеза, однако для потенциальных вкладчиков крайне важно понимать текущий уровень безопасности. Ведь положить деньги на депозит в той или иной степени требует от человека уверенности в завтрашнем дне. Понимаем, что тщетно призывать людей открывать вклады, ведь это не «рулетка», никто не планирует напрасно подвергаться рискам. еще и от военных факторов. В свою очередь банки будут прилагать максимум усилий, чтобы побуждать людей к большему доверию к гривне и в соответствии с гривневыми вкладами.

Оформить депозит с повышенным доходом

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
Комментировать

Комментарии

Чтобы оставить комментарий, нужно войти или зарегистрироваться
 
Страницу просматривают 4 незарегистрированных посетителя.
Новости по теме
Все новости
Связаться с застройщиком
checked Created with Sketch.

Заявка успешно отправлена

В ближайшее время застройщик свяжется с Вами