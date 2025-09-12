Дешевые деньги возвращаются, и неудивительно, что рынки зеленеют

Странная и сумасшедшая неделя закончилась, но удивлялись и сходили с ума совсем не по тому поводу, что ожидали. Вроде бы все главные события последних дней должны были быть связаны с макроэкономикой, а именно с ревизией данных по рынку труда и объявлением индексов инфляции в августе, но вишенку на торте подарил корпоративный сектор, пишет в Facebook финансист, основатель First Kyiv Investment Club Иван Компан.

Рынок труда демонстрирует слабость

Во вторник Бюро статистики труда объявило обновленные данные по рынку труда. Как выяснилось, по состоянию на март этого года количество созданных рабочих мест за предыдущие двенадцать месяцев было пересмотрено в сторону снижения на 911 тысяч. Не знаю, кто виноват в том, что раньше были «приписки», но тот факт, что рабочих мест было создано почти на миллион меньше, чем сообщалось официально, сигнализирует о том, что экономика охлаждается. И это, кстати, не единственный сигнал — количество заявок на пособие по безработице растет уже в течение семи недель подряд и на этой неделе достигло самого высокого уровня с октября 2021 года. Поэтому очевидно, что рынок труда не в лучшем состоянии и его нужно спасать.

Инфляция снова ускоряется

Данные о росте цен, объявленные в четверг, тоже вряд ли порадовали — индекс потребительской инфляции (ИПИ) растет уже четвертый месяц подряд, в августе инфляция составила 2,9% в годовом измерении, и пока это самый высокий показатель с начала года. Похоже, что целевой показатель в 2% остался где-то за бортом, далеко позади, особенно если принять во внимание, что…

Дилемма ФРС: снижение ставки на фоне роста цен

На следующей неделе ФРС, с вероятностью 93%, снизит учетную ставку. И если в начале недели, после ревизии данных по рынку труда, было слышно много голосов в поддержку двойного снижения, на 50 б.п., то объявление данных о росте темпов инфляции уменьшило аппетиты до 25 б.п. В целом, решение для ФРС непростое, ведь снижение ставки при высокой инфляции грозит дальнейшим ускорением роста цен. Но выбирая между сдерживанием инфляции и спасением рынка труда, ФРС выбирает последнее. Да и Трамп давит с бешеной силой, и это нельзя не учитывать…

Золото и биткоин в выигрыше

В подобной ситуации, когда инфляция растет, а ставку снижают, в выигрыше остается золото. И не просто в выигрыше, а в двойном, потому что оба фактора — это хорошие стимулы для роста цены на желтый металл, а к тому же подобные совпадения случаются ой как не часто. Собственно, и без этого дополнительного катализатора золото претендует на звание «актив года», продемонстрировав рост на 41% и уверенно обогнав S&P 500 (12%) и Nasdaq (14%), но дополнительный толчок никогда не помешает. Так что шоу продолжается, и очередной исторический максимум на этой неделе добавляет оптимизма.

Адепты «цифрового золота» тоже ожили: Michael Saylor прогнозирует, что цена на биткоин к концу года достигнет $150,000. Tom Lee считает, что будет $200,000. Кто больше?! С начала года цена на биткоин выросла на 23%, что тоже вдохновляет и будет вдохновлять, пока цена не упадет.

Эйфория на рынках: возвращение дешевых денег

Итак, как видите, дешевые деньги возвращаются и неудивительно, что рынки зеленеют… Все растет, как на дрожжах, и многие верят, что этот процесс никогда не закончится, а это, в свою очередь, в который раз подтверждает, что человеческая природа не меняется со временем и естественная склонность человечества к оптимизму и вере в чудеса и сладкие обещания бессмертна.

Чудо от Oracle: миллиарды из воздуха

И теперь о главном — о том, как за несколько часов из пьянящего аромата щедрых обещаний было создано несколько сотен миллиардов самых настоящих американских долларов. Автором чуда из чудес стала Oracle, стоимость акций которой взлетела на 40% после того, как компания объявила квартальные результаты, оказавшиеся ниже прогнозов и по выручке, и по прибыли.

Ну, чем не meme-акция стоимостью почти в триллион?! Но инвесторы, хорошо обученные основателем Tesla, прекрасно знают, что для роста цены главное — не результаты, а обещания, нужно только уметь их раздавать. И мы должны признать, что на этой неделе Oracle продемонстрировала настоящий мастер-класс, рассказав инвесторам о существующих заказах на будущее и планах расти примерно на 94% ежегодно, в среднем, в течение следующих 4 лет.

И так ли уж важно, что основным спонсором этого роста должен стать OpenAI, который заключает с Oracle контракт на $300 миллиардов, которых у него нет?! Вместо этого есть всего $12 миллиардов выручки в год, $11 миллиардов убытков и расходы денежных средств (cash burn rate) на уровне $8 миллиардов. Но это не беда, потому что OpenAI умеет обещать не хуже Oracle и планирует достичь выручки в $125 миллиардов уже через четыре года. Ну и, очевидно, на фоне бурного роста собирается активно привлекать деньги от инвесторов. В итоге, перспективы безумные, рост космический и деньги потекут рекой. Вот только от таких прогнозов становится немного страшно, хотя оптимисты говорят, что это только начало эры ИИ и дальше будет только лучше… И так до самого конца!