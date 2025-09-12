Multi от Минфин
українська
12 сентября 2025, 18:04

BlackRock планирует токенизировать ETF после успеха биткоин-фонда

Американская инвесткомпания BlackRock рассматривает возможность цифровой трансформации своих биржевых фондов (ETF) путем их токенизации в блокчейне. Компания работает над созданием токенизированных фондов, привязанных к реальным активам, таким как акции, с учетом регуляторных требований. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на источники, знакомые по этому вопросу.

Американская инвесткомпания BlackRock рассматривает возможность цифровой трансформации своих биржевых фондов (ETF) путем их токенизации в блокчейне.

В 2024 году BlackRock запустила токенизированный денежный рыночный фонд BUIDL, который вырос более чем до $2 миллиардов и стал популярен на криптоплатформах. Это также произошло после громкого дебюта ее спотового биткоина-ETF, который быстро стал одним из самых популярных подобных фондов в истории.

Токенизация означает создание цифровой версии традиционного актива, которая может свободно циркулировать на блокчейне. Для ETF это открывает возможности торговли вне традиционных биржевых часов, облегчает доступ к американским продуктам в других странах и создает новые варианты использования токенов в качестве залога в криптосистемах.

Идея токенизированных ETF вызывает значительный интерес в финансовой индустрии как шаг к более полному переходу рынков на блокчейн. Предыдущие успехи токенизированных денежных рыночных фондов, в частности BlackRock и Franklin Templeton, открыли путь для более широкой адаптации.

BlackRock активно поддерживает цифровые активы, тестируя торги по токенизированным фондам на инфраструктуре JPMorgan Onyx (Kinexys) и продвигая цифровые модели расчетов. Генеральный директор Ларри Финк неоднократно заявлял, что любой финансовый актив может быть токенизирован.

Хотя токенизированные активы пока занимают небольшую долю рынка — около $28 млрд по сравнению с многотриллионной индустрией ETF в США, роль BlackRock демонстрирует стремление традиционной финансовой индустрии исследовать потенциал блокчейна для упрощения расчетов, коллатеральных сделок и скорости торгов.

В то же время, биржи, такие как Nasdaq, просят регуляторов разрешить торговлю токенизированными акциями, что может стать первым масштабным тестом блокчейн-технологий в центре американских фондовых рынков.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Комментарии - 1

+
0
zephyr
zephyr
12 сентября 2025, 18:36
#
ONDO вверх. За RWE- будущее, особенно для украинцев.
