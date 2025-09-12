Multi от Минфин
українська
12 сентября 2025, 17:10

Британия ввела новые санкции против «теневого флота» и поставщиков компонентов для оружия рф

Великобритания объявила о новом пакете санкций, направленных против России. Ограничения коснутся судов, перевозящих российскую нефть, а также компаний и отдельных лиц, снабжающих электронику, химические вещества и взрывчатые вещества, используемые для производства оружия. Об этом сообщает Reuters.

Великобритания объявила о новом пакете санкций, направленных против России.
Фото: AI

► Читайте телеграмм-канал «Минфина»: главные финансовые новости

Британское правительство заявило, что этот пакет является ответом на недавнюю российскую агрессию, имея в виду увеличение числа атак российских дронов и ракет в Украину в последние месяцы, а также нарушение воздушного пространства НАТО над Польшей в среду, 10 сентября.

Заявление министра иностранных дел

«Международные действия по усилению экономического давления на россию и перекрытию критически важных денежных потоков, которые ей отчаянно нужны для оплаты этой незаконной войны, жизненно важны», — заявила новый министр иностранных дел Великобритании Иветт Купер во время визита в Киев в пятницу, 12 сентября.

«Эти санкции формируют следующий этап в ведущих усилиях Великобритании по усилению экономического давления вместе с нашей поддержкой безопасности», — добавила она.

Подробности

Новые санкции направлены против:

  • 70 судов, используемых для транспортировки российской нефти.
  • 30 компаний и отдельных лиц, причастных к поставке российской армии оборудования, используемого в системах вооружений. Среди них одна китайская компания по производству электроники и одна фирма, расположенная в Турции.

Реакция Китая

Посольство Китая заявило, что направило Великобритании «серьезное представление» с протестом против санкций против трех китайских компаний.

«Эти санкции являются односторонними действиями без всяких оснований в международном праве. Они подрывают законные права и интересы китайских предприятий», — заявил представитель посольства Китая.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
Комментарии - 2

AllexL
AllexL
12 сентября 2025, 18:07
Китай може компенсувати втрати цих компаній за рахунок відмови від підтримки південної кореї ;)
Kharakternyk
Kharakternyk
12 сентября 2025, 19:34
Невже ще хтось зважає на якісь там санкції від фактично вже мусульманської державки?
