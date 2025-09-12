Великобритания объявила о новом пакете санкций, направленных против России. Ограничения коснутся судов, перевозящих российскую нефть, а также компаний и отдельных лиц, снабжающих электронику, химические вещества и взрывчатые вещества, используемые для производства оружия. Об этом сообщает Reuters.
Британия ввела новые санкции против «теневого флота» и поставщиков компонентов для оружия рф
Британское правительство заявило, что этот пакет является ответом на недавнюю российскую агрессию, имея в виду увеличение числа атак российских дронов и ракет в Украину в последние месяцы, а также нарушение воздушного пространства НАТО над Польшей в среду, 10 сентября.
Заявление министра иностранных дел
«Международные действия по усилению экономического давления на россию и перекрытию критически важных денежных потоков, которые ей отчаянно нужны для оплаты этой незаконной войны, жизненно важны», — заявила новый министр иностранных дел Великобритании Иветт Купер во время визита в Киев в пятницу, 12 сентября.
«Эти санкции формируют следующий этап в ведущих усилиях Великобритании по усилению экономического давления вместе с нашей поддержкой безопасности», — добавила она.
Подробности
Новые санкции направлены против:
- 70 судов, используемых для транспортировки российской нефти.
- 30 компаний и отдельных лиц, причастных к поставке российской армии оборудования, используемого в системах вооружений. Среди них одна китайская компания по производству электроники и одна фирма, расположенная в Турции.
Реакция Китая
Посольство Китая заявило, что направило Великобритании «серьезное представление» с протестом против санкций против трех китайских компаний.
«Эти санкции являются односторонними действиями без всяких оснований в международном праве. Они подрывают законные права и интересы китайских предприятий», — заявил представитель посольства Китая.
