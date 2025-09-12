IPO Klarna и взлет Mistral: европейский тех-сектор демонстрирует признаки возрождения

Ряд громких успехов европейских технологических компаний на этой неделе, включая долгожданное IPO шведской финтех-компании Klarna и многомиллиардные оценки ИИ-стартапов Mistral и ElevenLabs, возродил надежды на способность Европы конкурировать с технологическими гигантами США и Азии. Об этом в пятницу, 12 сентября, пишет CNBC.

Неделя больших соглашений

На этой неделе европейский тех-сектор получил мощный импульс:

Klarna: Шведский финтех-гигант в четверг дебютировал на Нью-Йоркской фондовой бирже, завершив первый день торгов с рыночной стоимостью более $17 миллиардов.

Mistral: Французский ИИ-стартап, конкурент OpenAI, подтвердил привлечение €1,7 млрд в раунде финансирования, возглавляемом нидерландским гигантом по производству чипов ASML. Оценка Mistral выросла до €11,7 млрд.

ElevenLabs: лондонский ИИ-стартап объявил о вторичной продаже акций, что удвоило его оценку до $6,6 миллиарда.

«Волны роста»: взгляд инвесторов

Эти успехи происходят на фоне предыдущих трудностей, когда вторжение России в Украину в 2022 году и рост процентных ставок ударили по тех-сектору. Однако инвесторы считают, что экосистема только становится сильнее.

Эксперты считают, что европейские стартапы теперь «рождаются глобальными с первого дня», а сама Европа может рассматриваться как «тихая гавань» для инвестиций на фоне геополитических рисков в мире.

Проблемы остаются: фрагментация и финансирование

Несмотря на оптимизм, Европа все еще сталкивается с системными проблемами, которые мешают ее компаниям достигать масштабов американских и азиатских конкурентов. Главными из них являются недостаточное финансирование со стороны пенсионных фондов и, что наиболее важно, фрагментация рынка.

Для решения этой проблемы была предложена инициатива «EU Inc.», предусматривающая создание единой общеевропейской юридической базы для стартапов.