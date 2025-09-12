Национальный банк Украины установил на 15 сентября официальный курс гривны на уровне 41,28 грн/$. Таким образом, по сравнению с предыдущим банковским днем НБУ снизил курс доллара на 3 копейки.
Доллар подешевел, евро подорожал: НБУ установил курсы валют на понедельник
► Читайте страницу «Минфина» в фейсбуке: главные финансовые новости
Валютный рынок
Нацбанк на 15 сентября установил официальный курс гривны по отношению к евро на уровне 48,39 грн (на 12 сентября курс был установлен на уровне 48,27 грн). Европейская валюта подорожала на 12 копеек.
Подключайтесь к multi. Мобильное приложение, помогающее выгодно обменивать валюту
Источник: Минфин
Следить за новыми комментариями
Чтобы оставить комментарий, нужно войти или зарегистрироваться
Страницу просматривают 8 незарегистрированных посетителей.
Комментарии