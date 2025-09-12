Доллар подешевел, евро подорожал: НБУ установил курсы валют на понедельник

Национальный банк Украины установил на 15 сентября официальный курс гривны на уровне 41,28 грн/$. Таким образом, по сравнению с предыдущим банковским днем НБУ снизил курс доллара на 3 копейки.

Валютный рынок

Нацбанк на 15 сентября установил официальный курс гривны по отношению к евро на уровне 48,39 грн (на 12 сентября курс был установлен на уровне 48,27 грн). Европейская валюта подорожала на 12 копеек.

