ЕС выделяет 40 миллионов евро на помощь украинцам в зимний период

Европейская Комиссия выделяет дополнительные 40 млн. евро гуманитарного финансирования, чтобы помочь украинцам пережить четвертую зиму в условиях полномасштабной войны. Эта новая поддержка должна усилить готовность страны к зимнему периоду и оградить гражданское население от экстремальных холодов, сообщает пресс-служба Еврокомиссии.

Партнеры ЕС по гуманитарной помощи будут предоставлять материалы для обустройства приютов, ремонтировать поврежденные дома и центры для внутренне перемещенных лиц, а также улучшать доступ к воде, санитарии и отоплению. Финансирование будет включать:

денежную помощь;

твердое топливо;

отопительные приборы и изоляционные материалы;

устройство экстренных пунктов обогрева.

Особое внимание будет уделено уязвимым группам населения, таким как пожилые люди, дети, лица с инвалидностью и семьи ВПЛ, проживающие в коллективных приютах.

Поддержка от ЕС

ЕС уже направил более 156 000 тонн гуманитарной помощи через механизм гражданской защиты. В ответ на широкомасштабное разрушение энергетической инфраструктуры Украины эта поддержка включает энергетическое оборудование, в том числе 9342 генератора, 6917 трансформаторов и миллионы энергосберегающих LED-ламп.

Параллельно ЕС и его страны-члены мобилизовали более 4,2 млрд. евро гуманитарной помощи для Украины и соседних стран. Евросоюз также скоординировал медицинскую эвакуацию более 4 500 пациентов из Украины в больницы в 22 европейских странах для лечения.