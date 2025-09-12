Европейская Комиссия выделяет дополнительные 40 млн. евро гуманитарного финансирования, чтобы помочь украинцам пережить четвертую зиму в условиях полномасштабной войны. Эта новая поддержка должна усилить готовность страны к зимнему периоду и оградить гражданское население от экстремальных холодов, сообщает пресс-служба Еврокомиссии.
ЕС выделяет 40 миллионов евро на помощь украинцам в зимний период
Партнеры ЕС по гуманитарной помощи будут предоставлять материалы для обустройства приютов, ремонтировать поврежденные дома и центры для внутренне перемещенных лиц, а также улучшать доступ к воде, санитарии и отоплению. Финансирование будет включать:
- денежную помощь;
- твердое топливо;
- отопительные приборы и изоляционные материалы;
- устройство экстренных пунктов обогрева.
Особое внимание будет уделено уязвимым группам населения, таким как пожилые люди, дети, лица с инвалидностью и семьи ВПЛ, проживающие в коллективных приютах.
Поддержка от ЕС
ЕС уже направил более 156 000 тонн гуманитарной помощи через механизм гражданской защиты. В ответ на широкомасштабное разрушение энергетической инфраструктуры Украины эта поддержка включает энергетическое оборудование, в том числе 9342 генератора, 6917 трансформаторов и миллионы энергосберегающих LED-ламп.
Параллельно ЕС и его страны-члены мобилизовали более 4,2 млрд. евро гуманитарной помощи для Украины и соседних стран. Евросоюз также скоординировал медицинскую эвакуацию более 4 500 пациентов из Украины в больницы в 22 европейских странах для лечения.
