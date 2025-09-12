Неожиданное завещание Армани: продать компанию или вывести ее на биржу

Завещание легендарного итальянского дизайнера Джорджио Армани, скончавшегося 4 сентября в возрасте 91 года, содержит сенсационное поручение для его наследников. Он распорядился либо постепенно продать контрольную долю в основанном им модном доме, либо вывести компанию на фондовую биржу. Это является кардинальным разворотом по сравнению с его многолетней позицией, направленной на сохранение независимости компании. Об этом в пятницу, 12 сентября, сообщает агентство Reuters, которое ознакомилось с завещанием.

► Подписывайтесь на телеграм-канал «Минфин»: главные финансовые новости

План продаж и желаемые покупатели

Завещание определяет четкий двухэтапный план продажи:

В течение 18 месяцев после смерти дизайнера должна быть продана первоначальная 15%-ная доля.

В период от трех до пяти лет этому же покупателю должна быть передана дополнительная доля в размере от 30% до 54,9%, что обеспечит ему контроль над компанией.

В документе также указаны приоритетные потенциальные покупатели. Ими названы французские гиганты: люксовый холдинг LVMH, косметическая компания L'Oréal и производитель очков EssilorLuxottica.

Альтернатива — выход на биржу

В качестве альтернативы продаже завещание предусматривает возможность проведения первичного публичного размещения акций (IPO), желательно в Италии. В таком случае созданный Армани фонд Fondazione Giorgio Armani должен сохранить за собой долю в 30,1%.

Разворот на 180 градусов

Эти инструкции стали полной неожиданностью для рынка. Джорджио Армани, известный как «Король Джорджио», был единственным крупным акционером своей компании и на протяжении десятилетий решительно отклонял все предложения о продаже или выходе на биржу, стремясь сохранить полный творческий и управленческий контроль.

Наследниками, получившими 70% акций, стали Fondazione Giorgio Armani и многолетний бизнес-партнер и спутник жизни дизайнера Панталео Дель'Орко.

Проблема преемственности в семейных люксовых империях

Завещание Джорджио Армани является попыткой решить классическую «проблему преемственности», с которой сталкиваются многие люксовые бренды, построенные одним гениальным основателем.

В чем дилемма? Когда основатель, который был и творческим, и бизнес-лидером, уходит из жизни, особенно не имея прямых наследников (у Армани не было детей), возникает огромный риск для будущего компании. Без сильного лидера бренд может потерять свою уникальность, а между наследниками могут начаться конфликты.

Почему это важно

Завещание Армани знаменует конец эпохи независимых, управляемых основателями итальянских модных домов. Армани был одним из последних «королей», который до конца своей жизни сопротивлялся поглощению со стороны гигантских французских конгломератов.

Потенциальная продажа бренда такого масштаба, как Armani, может вызвать тектонический сдвиг в мировой индустрии роскоши. Это еще больше сконцентрирует власть в руках нескольких доминирующих игроков и может спровоцировать новую волну слияний и поглощений в секторе.

Прямое упоминание французских гигантов LVMH и L'Oréal в качестве желательных покупателей является потрясающе прагматичным шагом. Оно свидетельствует о том, что в своих последних заявлениях Армани поставил долгосрочную стабильность и успех своего бренда под управлением проверенного глобального лидера выше своей многолетней приверженности идее итальянской независимости.

Завещание устанавливает четкие временные рамки для действий. Это фактически выводит на рынок один из самых известных в мире модных брендов и дает старт напряженным переговорам за кулисами между самыми влиятельными руководителями мира люкса.