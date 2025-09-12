Криптобиржа Gemini привлекла $425 млн в ходе IPO, акции размещены выше прогноза

Криптовалютная биржа Gemini , возглавляемая братьями-близнецами Кэмероном и Тайлером Уинклвоссами, успешно провела первичное публичное размещение акций (IPO), привлекая $425 миллионов. Акции компании начали торговаться на бирже Nasdaq в пятницу, 12 сентября, под тикером GEMI. Об этом пишет The Block.

Детали размещения

Компания продала 15,18 миллиона акций класса, А по цене $28 за штуку. Это оказалось выше предварительно объявленного диапазона в $24−26, что свидетельствует о сильном интересе со стороны инвесторов.

Андеррайтерами размещения выступили ведущие банки Уолл-стрит, такие как Goldman Sachs, Citigroup и Morgan Stanley.

По данным Bloomberg, после IPO братья Винклвоссы сохранят контроль над 94,5% акций. Также сообщается, что сама биржа Nasdaq Inc. согласилась приобрести акции Gemini на $50 миллионов в рамках частного размещения.

Контекст выхода на биржу

Gemini стала третьей американской криптобиржей, вышедшей на биржу, после Coinbase и Bullish. Ее IPO является частью более широкой тенденции выхода криптокомпаний на публичные рынки, ярким примером которой в этом году стало успешное размещение эмитента стейблкоинов Circle.

Кроме того, Gemini зарезервировала до 10% акций для своих инсайдеров и давних пользователей, а также выделила до 30% для розничных инвесторов на таких платформах, как Robinhood.