українська
12 сентября 2025, 13:25

Доллар под давлением: резкий рост безработицы в США усиливает ожидания снижения ставок ФРС

Доллар США в пятницу, 12 сентября, оставался под давлением и готовится завершить вторую неделю падением. Главной причиной стало обнародование данных о самом большом за четыре года росте количества еженедельных заявок на пособие по безработице, что окончательно убедило рынки в неизбежности снижения процентных ставок ФРС, пишет Reuters.

Доллар США в пятницу, 12 сентября, оставался под давлением и готовится завершить вторую неделю падением.

► Подписывайтесь на телеграм-канал «Минфин»: главные финансовые новости

Слабый рынок труда и реакция рынка

Данные, опубликованные в четверг, показали самый большой недельный всплеск новых заявок на пособие по безработице за последние четыре года. Эта новость перевесила даже данные по инфляции, которые хоть и показали ускорение, но в целом соответствовали прогнозам.

Индекс доллара, измеряющий его стоимость по отношению к корзине основных валют, торговался на уровне 97,643.

«Мы находимся на распутье, и перспективы довольно туманны», — отметил Тим Келлехер, руководитель отдела институциональных валютных продаж Commonwealth Bank.

ФРС

Рынок теперь практически уверен, что ФРС снизит ключевую ставку на 0,25 п.п. на своем заседании 17 сентября. В то же время трейдеры несколько уменьшили ставки на более агрессивное снижение в 0,50 п.п.

Ситуация в Европе

Евро торговался на уровне $1,1724. Инвесторы сдержанно отреагировали на недавнее заседание Европейского центрального банка (ЕЦБ), который сохранил ставки без изменений и выразил сдержанный оптимизм в отношении экономических перспектив. Рынки теперь видят шансы на еще одно снижение ставки ЕЦБ как 50 на 50.

Все внимание приковано к решению рейтингового агентства Fitch по государственным финансам Франции, которое ожидается после закрытия рынков в пятницу.

Автор:
Ярослав Голобородько
Редактор ленты новостей, журналист Ярослав Голобородько
Пишет на темы: макроэкономика, финансы, банки, инвестиции, фондовые и валютные рынки, криптовалюта
Источник: Минфин
