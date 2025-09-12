Акции Alibaba стремительно растут на фоне активизации усилий в сфере ИИ

Акции китайского технологического гиганта Alibaba продемонстрировали значительный рост, поскольку инвесторы положительно оценили ряд недавних шагов компании, направленных на укрепление ее позиций в гонке искусственного интеллекта. В пятницу, 12 сентября, акции компании, торгуемые в Гонконге, выросли на 5,9% до 151,80 гонконгских долларов , пишет WSJ.

Новые инвестиции и технологии

Положительную динамику на рынке вызвали несколько новостей:

Привлечение $3,2 млрд: В четверг компания объявила о планах выпустить конвертируемые облигации на сумму $3,2 миллиарда. Около 80% этих средств будет направлено на развитие облачной инфраструктуры для ИИ: масштабирование дата-центров, модернизацию технологий и улучшение сервисов.

Выпуск новой ИИ-модели: Alibaba также представила свою последнюю модель искусственного интеллекта Qwen3-Next, которая оптимизирована для понимания длинных текстов и имеет значительно более низкую стоимость обучения.

Разработка собственных чипов: На настроения рынка, вероятно, также повлияла информация о том, что Alibaba и другой китайский гигант Baidu используют для обучения своих ИИ-моделей чипы собственной разработки. На фоне этой новости акции Baidu выросли на 8,5%.

Стратегия «ИИИ плюс облако»

Эти шаги являются частью стратегии «ИИ плюс облако», которую CEO компании Эдди Ву назвал одним из двух главных двигателей роста Alibaba, наряду с электронной коммерцией.

Стратегия уже дает результаты: в квартале, завершившемся в июне, доходы облачного подразделения Alibaba выросли на 26% благодаря стремительному спросу на ИИ-услуги. В феврале компания заявляла о намерении инвестировать в эту сферу не менее $53 миллиардов в течение следующих трех лет.