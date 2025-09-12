Multi от Минфин
українська
12 сентября 2025, 12:05

Гонконг смягчает криптоправила, Кыргызстан создает крипторезерв: что нового

Главное на рынке криптовалют.

Фото: pixabay.com

Гонконг планирует смягчить требования к банкам касательно криптовалют

Валютное управление Гонконга (HKMA) представило планы по снижению капитальных требований для местных банков, работающих с криптовалютами. Об этом сообщает Caixin.

Регулятор обнародовал проект документа для публичного обсуждения, целью которого является уточнение установок, которые должны быть введены в начале 2026 года.

Предложенные рекомендации предусматривают уменьшение требований к капиталу банков при условии, что эмитенты криптоактивов смогут предпринимать надлежащие меры по предотвращению и реагированию на риски. Это позволит банкам Гонконга активнее интегрировать цифровые активы в свою деятельность.

В документе также прописан порядок классификации криптоактивов в соответствии с международными финансовыми нормами. Таким образом, HKMA имплементирует базельские стандарты в банковский сектор Гонконга, что обеспечит гармонизацию с мировыми практиками.

Особое внимание уделяется работе с цифровыми активами, запущенными в публичных блокчейнах. К таким криптовалютам могут применяться пониженные требования, что будет способствовать их интеграции в финансовую систему.

Гонконг продолжает демонстрировать лидерство по внедрению крипторегулирования по сравнению с материковым Китаем. С 1 августа в юрисдикции уже вступили в силу правила надзора за рынком стейблкоинов, что подчеркивает стремление региона создать благоприятную среду для развития криптоиндустрии.

Американский кредитный союз St. Cloud Financial Credit Union запустит собственный стейблкоин

США — Кредитный союз St. Cloud Financial Credit Union (SCFCU) объявила о запуске собственного стейблкоина под названием Cloud Dollar (CLDUSD). Запуск намечен на четвертый квартал 2025 года в сотрудничестве с блокчейн-компанией Metallicus и финтех-провайдером DaLand CUSO. Об этом сообщает CoinDesk.

Это станет первым случаем в США, когда кредитный союз выпустит свой стейблкоин.

Cloud Dollar будет интегрирован в банковскую систему через платформу DaLand Coin2Core, что позволит использовать токен для повседневных финансовых операций:

  • выплат торговцам;
  • переводы между пользователями и финансовыми учреждениями.

Проект базируется на Metal Blockchain — блокчейн-платформе, специализированной на финансовых сервисах. Основная цель инициативы — сохранить депозиты в рамках традиционной банковской системы, одновременно предоставляя клиентам возможность осуществлять мгновенные и дешевые переводы.

Генеральный директор DaLand CUSO Джефф Левеск подчеркнул, что цифровые активы являются новой реальностью, и кредитные союзы не могут игнорировать этот тренд.

«Кредитные союзы не могут позволить себе оставаться в стороне от эволюции цифровых активов — членам нужны надежные учреждения, которые помогут им безопасно ориентироваться в этом пространстве», — заявил он.

Кыргызстан принял закон о крипторегулировании и создании крипторезерва — СМИ

Парламент Кыргызстана в трех чтениях принял законопроект «О виртуальных активах», предусматривающий комплексное регулирование криптовалютной сферы. Документ включает все аспекты — от эмиссии и обращения до майнинга и лицензирования. Об этом сообщают местные СМИ.

Согласно новому закону, государство планирует активно включиться в криптоиндустрию:

  • Государственный майнинг: запускаются собственные майнинговые операции с использованием государственной инфраструктуры и ресурсов.
  • Национальный крипторезерв: Планируется создание национального криптовалютного резерва.

Законопроект также вводит новые юридические термины, такие как стейблкоины, обеспеченные фиатной валютой, и токены, привязанные к реальным активам (RWA). Расширяются полномочия президента страны по установлению правил регулирования цифровых активов.

Документ четко разграничивает обязанности контролирующих органов:

  • Лицензирование: Один орган будет отвечать за лицензирование поставщиков услуг в сфере виртуальных активов.
  • Надзор: Другой орган будет осуществлять надзор за соблюдением требований, в частности, по борьбе с отмыванием средств (AML) и финансированием терроризма (CFT).

Кроме того, законодательство регулирует регистрацию майнеров, требования к оборудованию для майнинга криптовалют и процедуру лицензирования юридических лиц, осуществляющих операции с виртуальными активами.

BitMine увеличивает инвестиции в Ethereum: приобретен ETH более чем на $200 миллионов

Компания BitMine осуществила значительную инвестицию в Ethereum, приобретя 46 255 ETH на общую сумму $201 миллион. Об этом сообщили эксперты Onchain Lens, ссылаясь на данные с платформы Arkham Intelligence.

Хотя BitMine еще не подтвердила эту покупку официально, по данным Onchain Lens, общий объем Ethereum, находящийся под контролем компании, достиг 2 126 018 ETH, что оценивается в $9,24 миллиарда.

Несколько дней назад BitMine опубликовала прессрелиз, в котором заявила о росте своих активов, включая биткоины и наличные деньги, до $9,21 миллиарда. В тот момент компания контролировала 2,06 миллиона ETH со средней ценой покупки в $4312.

Последняя транзакция была совершена по цене около $4345 за 1 ETH. На момент подготовки материала Ethereum торгуется по $4441, что говорит о том, что BitMine находится в зоне нереализованной прибыли. Общая нереализованная прибыль для портфеля компании составляет $265,7 миллиона, а для последней покупки — $4,4 миллиона.

Эта инвестиция делает BitMine крупнейшим корпоративным владельцем Ethereum в мире. Кроме того, компания занимает второе место среди корпораций, управляющих казначейством в криптоактивах в целом, уступая только Strategy.

Выбирайте выгодные курсы и надежные сервисы для обмена криптовалюты с «Минфин»

Источник: Минфин
