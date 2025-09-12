Dogecoin вырос на 6% в преддверии ожидаемого запуска первого ETF

Dogecoin за последние сутки подорожал почти на 6% до $0,261. Рост происходит на фоне того, что трейдеры готовятся к запланированному на 12 сентября дебюту первого в США биржевого фонда (ETF), основанного на мемкойне. Об этом пишет CoinDesk.

Активность «китов» и технический анализ

Ралли подкрепляется значительными объемами торгов, превысившими 1,1 миллиарда, и активностью крупных владельцев («китов»). По данным ончейн-анализа, за последние дни «киты» накопили более 280 миллионов DOGE, что свидетельствует о росте институционального интереса.

Технические аналитики отмечают прорыв «бычьего вымпела» на часовых графиках, что указывает на возможный дальнейший потенциал роста. Теперь ключевой задачей для DOGE является закрепление выше уровня $0,26, что откроет путь к зоне сопротивления $0,29-$0,30.

Первый ETF на мемкойн

Запланированный к запуску 12 сентября ETF с тикером DOJE станет первым в истории США биржевым продуктом, привязанным к мемкойну. Это событие рассматривается как важный шаг к легитимизации этого класса активов.

ETF (Exchange-Traded Fund / Биржевой инвестиционный фонд) — это ценная бумага, которая торгуется на традиционной фондовой бирже (как акции), но отслеживает цену базового актива, в данном случае — Dogecoin.

Почему это важно

Запуск первого в истории ETF на мемкойн — это вотум доверия от регулятора. Одобрение такого продукта со стороны SEC означает, что регулятор признает Dogecoin активом с достаточной ликвидностью, рыночной капитализацией и децентрализацией, чтобы стать основой для регулируемого финансового инструмента.

Это размывает границы. Появление ETF на DOGE окончательно стирает границу между «серьезными» криптовалютами и «несерьезными» мемкойнами. Это показывает, что для современного финансового рынка главными критериями являются не технологическая сложность, а ликвидность, узнаваемость бренда и интерес со стороны сообщества.

В то же время это несет и риски. Появление институционального капитала может сделать цену DOGE более зависимой от общих рыночных трендов и макроэкономических новостей, несколько уменьшив влияние сообщества и социальных сетей, которые исторически были главными движущими силами его цены.

