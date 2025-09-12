Dogecoin вырос на 6% в преддверии ожидаемого запуска первого ETF

Multi от Минфин
(8,9K+)
Оформи кредит — выиграй iPhone 16 Pro Max!
Установить
українська
Валюта
Межбанк
Курсы в банках
Валютный аукцион
НБУ
Мобильное приложение
Конвертер
Форум
Курсы по API
Для договоров
Visa/Mastercard
Форекс
Курсы для сайтов
Прогноз курса
Депозиты
Бонус к депозитам
Депозиты для бизнеса
Подтверждение депозита
Обзор ставок
Вопросы и ответы
Условия акции
Промокод
Победители акции
Истории участников
Кредиты
Кредиты онлайн
Кредиты для бизнеса
Карты
Ипотека
Рейтинг МФО
Микрофинансовые организации
Банки
Интернет-банки
Народный рейтинг
Рейтинг устойчивости
Рэнкинг НБУ
Отзывы
Акции
Счета для бизнеса
Контакты банков
Страхование
Зеленая карта
ОСАГО
Страхование жилья от шахедов
Карта Assistance
КАСКО
Рейтинг КАСКО
Рейтинг ОСАГО
Медицина
Туризм
Отзывы
Страховые компании
Акции
Инвестиции
Инвестиционные проекты
Каталог брокеров
Академия
Инвестиционные компании
Криптовалюта
Обмен криптовалют
Курс криптовалют
Каталог криптобирж
Новости криптовалют
Индексы
Цены на АЗС
Индекс инфляции
Минимальная зарплата
Средняя зарплата
Прожиточный минимум
ВВП Украины
НДФЛ
Коммунальные тарифы
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
ДепозитыБонус к депозитамДепозиты для бизнесаПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
КредитыКредиты онлайнКредиты для бизнесаКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
БанкиИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
СтрахованиеЗеленая картаОСАГОСтрахование жилья от шахедовКарта AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
НедвижимостьРейтинг застройщиковРейтинг застройщиков пригородаНовости недвижимостиЗастройщикиАкции застройщиков
ИнвестицииИнвестиционные проектыКаталог брокеровАкадемияИнвестиционные компании
КриптовалютаОбмен криптовалютКурс криптовалютКаталог криптобиржНовости криптовалют
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
Бонус от Минфина
СпецпроектыРекламные лонгриды
Валюта
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
Депозиты
ДепозитыБонус к депозитамДепозиты для бизнесаПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
Кредиты
КредитыКредиты онлайнКредиты для бизнесаКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
Банки
БанкиИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
Страхование
СтрахованиеЗеленая картаОСАГОСтрахование жилья от шахедовКарта AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
Инвестиции
ИнвестицииИнвестиционные проектыКаталог брокеровАкадемияИнвестиционные компании
Криптовалюта
КриптовалютаОбмен криптовалютКурс криптовалютКаталог криптобиржНовости криптовалют
Индексы
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
ВходРегистрация

Сменить язык на українська

12 сентября 2025, 11:44 Читати українською

Dogecoin вырос на 6% в преддверии ожидаемого запуска первого ETF

Dogecoin за последние сутки подорожал почти на 6% до $0,261. Рост происходит на фоне того, что трейдеры готовятся к запланированному на 12 сентября дебюту первого в США биржевого фонда (ETF), основанного на мемкойне. Об этом пишет CoinDesk.

Dogecoin за последние сутки подорожал почти на 6% до $0,261.

► Подписывайтесь на телеграм-канал «Минфин»: главные финансовые новости

Активность «китов» и технический анализ

Ралли подкрепляется значительными объемами торгов, превысившими 1,1 миллиарда, и активностью крупных владельцев («китов»). По данным ончейн-анализа, за последние дни «киты» накопили более 280 миллионов DOGE, что свидетельствует о росте институционального интереса.

Технические аналитики отмечают прорыв «бычьего вымпела» на часовых графиках, что указывает на возможный дальнейший потенциал роста. Теперь ключевой задачей для DOGE является закрепление выше уровня $0,26, что откроет путь к зоне сопротивления $0,29-$0,30.

Первый ETF на мемкойн

Запланированный к запуску 12 сентября ETF с тикером DOJE станет первым в истории США биржевым продуктом, привязанным к мемкойну. Это событие рассматривается как важный шаг к легитимизации этого класса активов.

ETF (Exchange-Traded Fund / Биржевой инвестиционный фонд) — это ценная бумага, которая торгуется на традиционной фондовой бирже (как акции), но отслеживает цену базового актива, в данном случае — Dogecoin.

Почему это важно

Запуск первого в истории ETF на мемкойн — это вотум доверия от регулятора. Одобрение такого продукта со стороны SEC означает, что регулятор признает Dogecoin активом с достаточной ликвидностью, рыночной капитализацией и децентрализацией, чтобы стать основой для регулируемого финансового инструмента.

Это размывает границы. Появление ETF на DOGE окончательно стирает границу между «серьезными» криптовалютами и «несерьезными» мемкойнами. Это показывает, что для современного финансового рынка главными критериями являются не технологическая сложность, а ликвидность, узнаваемость бренда и интерес со стороны сообщества.

В то же время это несет и риски. Появление институционального капитала может сделать цену DOGE более зависимой от общих рыночных трендов и макроэкономических новостей, несколько уменьшив влияние сообщества и социальных сетей, которые исторически были главными движущими силами его цены.

Мониторинг обменников. Выбирайте выгодные курсы и надежные сервисы для обмена криптовалюты с Minfin.com.ua

Автор:
Ярослав Голобородько
Редактор ленты новостей, журналист Ярослав Голобородько
Пишет на темы: макроэкономика, финансы, банки, инвестиции, фондовые и валютные рынки, криптовалюта
Источник: Минфин
Комментировать

Комментарии

Чтобы оставить комментарий, нужно войти или зарегистрироваться
 
Страницу просматривают 10 незарегистрированных посетителей.
Новости по теме
Все новости
Связаться с застройщиком
checked Created with Sketch.

Заявка успешно отправлена

В ближайшее время застройщик свяжется с Вами