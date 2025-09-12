NovaPay возглавил Игорь Сыроватко с опытом работы в Универсал Банке и OLX

Финтех-компания NovaPay, входящая в группу компаний NOVA, назначила на должность генерального директора Игоря Сыроватка. Новый руководитель имеет более 20-летний опыт работы в банковском секторе, электронной коммерции и клиентском сервисе, сообщила пресс-служба компании.

Опыт в банковском деле и электронной коммерции

Игорь Сироватко имеет значительный опыт работы с розничными и бизнес-клиентами. В Универсал Банке он прошел путь от руководителя отделения до директора департамента сети, где занимался масштабированием финансовых сервисов. В компании OLX он руководил департаментом клиентского сервиса в Украине и Центральной Азии, где успешно развивал B2B-направление.

Новые приоритеты: клиентский сервис и расширение услуг

Под руководством нового CEO NovaPay планирует развиваться как финансовая компания, ориентированная на различные сегменты клиентов — от частных лиц до бизнеса.

Особым фокусом в работе нового руководителя станет вывод клиентского сервиса NovaPay на международный уровень качества и решение реальных задач клиентов.