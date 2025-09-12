В августе 2025 года автопарк Украины пополнило 5 тысяч автомобилей с дизельными двигателями. Это на 9% меньше, чем в июле. Об этом сообщает ассоциация «Укравтопром».
Рынок дизельных авто в Украине сокращается — рейтинг августа
Из всего количества дизельных авто, приобретенных украинцами в прошлом месяце, 1,1 тысячи единиц были новыми, а 3,9 тысячи — подержанными, импортированными из-за рубежа. Оба сегмента показали одинаковую динамику спада — на 9% по сравнению с июлем.
Самые дизельные модели августа
Среди новых дизельных легковых автомобилей украинцы чаще всего выбирали:
- Renault Duster — 310 единиц.
- Toyota Land Cruiser Prado — 144 единицы.
- Volkswagen Touareg — 120 единиц.
- Toyota Hilux — 69 единиц.
- Toyota Land Cruiser — 66 единиц.
В сегменте подержанных дизельных авто, импортируемых из-за границы, в пятерку лидеров вошли:
- Renault Megane — 333 единицы.
- Nissan Qashqai — 282 единицы.
- Skoda Octavia — 238 единиц.
- Volkswagen Passat — 198 единиц.
- Volkswagen Golf — 140 единиц.
