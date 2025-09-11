НБУ доволен темпами возврата экспортной выручки

Национальный банк отмечает стабильную динамику поступления экспортной выручки в страну, что свидетельствует об эффективности финансового мониторинга. Об этом сообщил заместитель главы НБУ Юрий Гелетий во время брифинга, отвечая на вопросы о решениях правления по монетарной политике.

Возврат валюты как приоритет

Гелетий подчеркнул, что контроль за возвратом экспортной выручки всегда был в фокусе внимания регулятора, поскольку это оказывает непосредственное влияние на предложение валюты на рынке и на объем золотовалютных резервов.

По его словам, в 2023 году НБУ совместно с правительством и Верховной Радой разработал механизм экспортного обеспечения, который оказался очень успешным. Благодаря этому, в 2024 году поступление валютной выручки в Украину возросло почти на $8 млрд. В 2025 году динамика остается стабильной и соответствует прошлогодним показателям.

Меры по усилению контроля

Гелетий отметил, что эффективность мониторинга достигается благодаря активной работе с банками, где фиксируются случаи невозврата средств. Регулятор внес изменения в нормативно-правовую базу, что делает невозможным злоупотребление со стороны бизнеса и усиливает валютный надзор. Кроме того, улучшен обмен информацией между НБУ, Государственной таможенной службой и Налоговой.

«Эта работа должна продолжаться, мы активно мониторим ситуацию и понимаем, на какие отрасли следует обращать особое внимание», — подытожил Гелетий.

Напомним

С 1 декабря 2024 г. в Украине действует механизм экспортного обеспечения для отдельных сельскохозяйственных товаров. Эта система, требующая регистрации экспортеров в качестве плательщиков НДС и возврата валютной выручки, направлена на борьбу с уклонением от налогообложения и обеспечением стабильного поступления валюты в страну.