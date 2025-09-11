Доллар подорожал на 10 копеек: НБУ установил курсы валют на пятницу

Национальный банк Украины установил на 12 сентября официальный курс гривны на уровне 41,31 грн/$. Таким образом, по сравнению с предыдущим банковским днем, НБУ повысил курс доллара на 10 копеек.

Валютный рынок

Нацбанк на 12 сентября установил официальный курс гривны по отношению к евро на уровне 48,27 грн (на 11 сентября курс был установлен на уровне 48,24 грн). Европейская валюта подорожала на 3 копейки.

