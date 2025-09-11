Федоров объявил о переносе полноценного запуска «еАкциза» на 2026 год

Министерство цифровой трансформации Украины отсрочивает полноценный запуск системы ЭКЦИЗ почти на год. Вместо планируемого старта в январе 2026 года, электронная система заработает в тестовом режиме до 1 ноября 2026 года. Об этом сообщил вице-премьер-министр Михаил Федоров после встречи с представителями бизнеса.

Почему сроки изменили

Федоров объяснил, что такое решение принято, чтобы предоставить бизнесу достаточное время для адаптации. По закону компании должны иметь 10 месяцев для тестирования системы.

По словам министра, разработка украинского «еАкциза» оказалась втрое сложнее, чем аналогичные европейские проекты. Кроме того, существовали проблемы с финансированием разработки, осуществлявшейся за счет доноров.

Он добавил, что решение о переносе является общей позицией правительства и представителей отраслевых ассоциаций.

Как будет работать «еАкциз»

Система призвана заменить бумажные акцизные марки электронными аналогами с уникальными кодами. Это позволит:

Потребителям: Сканировать товары с помощью приложения «Дия», чтобы проверять их легальность и происхождение.

Государству: эффективнее бороться с теневым рынком подакцизных товаров.

Уже с ноября 2025 года компании смогут протестировать весь функционал системы, а с января 2026 станут доступны специальные мобильные приложения для работы офлайн.