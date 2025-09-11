Цены на нефть снижаются из-за угрозы профицита на рынке

Цены на нефть демонстрируют незначительное снижение на фоне признаков более слабого спроса в США и растущих рисков избытка предложения. Это нивелирует предварительные беспокойства трейдеров по поводу ударов на Ближнем Востоке и войны в Украине, сообщает Reuters.

► Читайте телеграмм-канал «Минфина»: главные финансовые новости

По состоянию на утро четверга, 11 сентября, ноябрьский контракт на поставку нефти сорта Brent подешевел на 0,21% - до $67,35 за баррель, а американской WTI — на 0,24% до $63,53.

Накануне котировки нефти выросли более чем на $1 после сообщений об атаке Израиля на руководство движения ХАМАС в Катаре и появлении российских дронов в воздушном пространстве Польши. Однако поскольку эти события не составляли немедленных рисков для поставок, внимание рынка вернулось к фундаментальным факторам.

В частности, запасы сырой нефти в США выросли, несмотря на прогнозы аналитиков, что отражает более мягкую динамику спроса и охлаждения экономики. На этом фоне Федеральная резервная система (ФРС) на следующей неделе, по всей вероятности, снизит ставку на 25 базисных пунктов.