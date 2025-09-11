Инвестируйте в премиальную недвижимость на Пхукете вместе с InvestMarket от «Минфин»

К InvestMarket от «Минфин» присоединился новый инвестиционный проект — Sabai Estate. Он открывает украинцам доступ к инвестированию в премиальную недвижимость на Пхукете.

Что нужно знать о Sabai Estate

Sabai Estate делает рынок элитной недвижимости доступным для широкого круга инвесторов, устраняя главное препятствие — высокий порог входа в сегмент премиальной недвижимости. К тому же открывает доступ к рынку зарубежной недвижимости — полностью онлайн, с помощью токенизации или же по классической схеме инвестирования в недвижимость.

Благодаря цифровым токенам, привязанным к реальным объектам, инвесторы могут начать с минимальной суммы $500 и в итоге получать те же финансовые выгоды, что и крупные игроки рынка.

Прибыль формируется из роста стоимости актива и арендных выплат. Инвестор получает еженедельные выплаты в долларах через партнерскую гостиничную сеть Dusit.

Платформа обеспечивает полную прозрачность и безопасность сделок благодаря блокчейн-технологиям Sabai Protocol, а также предлагает гибкие форматы выхода из инвестиции.

Какие форматы инвестиций предлагает Sabai Estate

классическая недвижимость — комплекс премиальных вилл и апартаментов Layan Verde с ожидаемой доходностью 79% за 5 лет ;

; Токенизированная недвижимость — инвестиции в долю объектов курортной недвижимости через блокчейн с ожидаемой доходностью до 76% за 3 года .

Инвесторы могут выбрать формат в соответствии со своими финансовыми возможностями и инвестиционной стратегией.

Чтобы узнать больше о Sabai Estate и выбрать оптимальный формат инвестиций, оставьте заявку. Менеджеры компании проведут бесплатную консультацию и ответят на все ваши вопросы.

📲 ЗАКАЗАТЬ КОНСУЛЬТАЦИЮ

Далее расскажем подробнее об условиях инвестирования и преимуществах для инвестора, которые предлагает Sabai Estate.

Преимущества инвестиций в токенизированную недвижимость

Токенизированная недвижимость — это современный формат инвестирования, когда реальный объект (вилла или апартаменты) делится на цифровые частицы — токены. Каждый токен подтверждает право инвестора на часть доходов от аренды и рост стоимости объекта.

Преимущества инвестирования с платформой Sabai Estate:

надежность — смартконтракты Sabai Protocol прошли аудиты CertiK;

доступный порог входа и высокая доходность — до 76% за 3 года;

еженедельные выплаты — арендная доходность в долларах;

управление от Dusit Hotels & Resorts — мировой уровень сервиса;

гибкие условия выхода — продажа токенов на маркетплейсе или выкуп платформой;

полный онлайн-контроль через Sabai ID.

Классическая недвижимость от Sabai Estate

Для тех, кто предпочитает классическую недвижимость, Sabai предлагает инвестиции в Layan Verde. Это гостинично-жилой курорт с высоким уровнем сервиса, апартаментами разных форматов (от студий до люксов) и ожидаемой доходностью до 79% за 5 лет.

Layan Verde создан для инвесторов, ищущих надежный актив за границей с высоким уровнем сервиса, возможностью частичного пользования и регулярной прибылью.

Преимущества для инвестора:

понятна модель инвестирования в премиальную недвижимость с фиксированным доходом (7−10% годовых);

возможность оплаты по частям: первый взнос — от 30%, остальные платите раз в пол года;

возможность полностью дистанционного соглашения для инвесторов, желающих зайти в зарубежный рынок без сложного юридического сопровождения;

владельцы могут проживать до 30 дней бесплатно в низкий сезон.

Оставьте заявку на бесплатную консультацию прямо сейчас и узнайте больше об этом предложении.