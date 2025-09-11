Инвестируйте в премиальную недвижимость на Пхукете вместе с InvestMarket от «Минфин»

К InvestMarket от «Минфин» присоединился новый инвестиционный проект — Sabai Estate. Он открывает украинцам доступ к инвестированию в премиальную недвижимость на Пхукете.
Что нужно знать о Sabai Estate
Sabai Estate делает рынок элитной недвижимости доступным для широкого круга инвесторов, устраняя главное препятствие — высокий порог входа в сегмент премиальной недвижимости. К тому же открывает доступ к рынку зарубежной недвижимости — полностью онлайн, с помощью токенизации или же по классической схеме инвестирования в недвижимость.
Благодаря цифровым токенам, привязанным к реальным объектам, инвесторы могут начать с минимальной суммы $500 и в итоге получать те же финансовые выгоды, что и крупные игроки рынка.
Прибыль формируется из роста стоимости актива и арендных выплат. Инвестор получает еженедельные выплаты в долларах через партнерскую гостиничную сеть Dusit.
Платформа обеспечивает полную прозрачность и безопасность сделок благодаря блокчейн-технологиям Sabai Protocol, а также предлагает гибкие форматы выхода из инвестиции.
Какие форматы инвестиций предлагает Sabai Estate
- классическая недвижимость — комплекс премиальных вилл и апартаментов Layan Verde с ожидаемой доходностью 79% за 5 лет ;
- Токенизированная недвижимость — инвестиции в долю объектов курортной недвижимости через блокчейн с ожидаемой доходностью до 76% за 3 года .
Инвесторы могут выбрать формат в соответствии со своими финансовыми возможностями и инвестиционной стратегией.
Далее расскажем подробнее об условиях инвестирования и преимуществах для инвестора, которые предлагает Sabai Estate.
Преимущества инвестиций в токенизированную недвижимость
Токенизированная недвижимость — это современный формат инвестирования, когда реальный объект (вилла или апартаменты) делится на цифровые частицы — токены. Каждый токен подтверждает право инвестора на часть доходов от аренды и рост стоимости объекта.
Преимущества инвестирования с платформой Sabai Estate:
- надежность — смартконтракты Sabai Protocol прошли аудиты CertiK;
- доступный порог входа и высокая доходность — до 76% за 3 года;
- еженедельные выплаты — арендная доходность в долларах;
- управление от Dusit Hotels & Resorts — мировой уровень сервиса;
- гибкие условия выхода — продажа токенов на маркетплейсе или выкуп платформой;
- полный онлайн-контроль через Sabai ID.
Классическая недвижимость от Sabai Estate
Для тех, кто предпочитает классическую недвижимость, Sabai предлагает инвестиции в Layan Verde. Это гостинично-жилой курорт с высоким уровнем сервиса, апартаментами разных форматов (от студий до люксов) и ожидаемой доходностью до 79% за 5 лет.
Layan Verde создан для инвесторов, ищущих надежный актив за границей с высоким уровнем сервиса, возможностью частичного пользования и регулярной прибылью.
Преимущества для инвестора:
- понятна модель инвестирования в премиальную недвижимость с фиксированным доходом (7−10% годовых);
- возможность оплаты по частям: первый взнос — от 30%, остальные платите раз в пол года;
- возможность полностью дистанционного соглашения для инвесторов, желающих зайти в зарубежный рынок без сложного юридического сопровождения;
- владельцы могут проживать до 30 дней бесплатно в низкий сезон.
