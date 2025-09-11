Украинцы вскоре смогут подать заявления о возмещении в Реестр убытков через приложение «Дия» по шести новым категориям. Соответствующее решение приняло правительство на заседании 10 сентября, сообщило Министерство цифровой трансформации.
В «Дие» появятся 6 новых категорий заявлений о возмещении в Реестре убытков
Новые категории репараций
В список новых категорий репараций войдут:
- Вынужденное перемещение за пределы Украины (А1.2)
- Насильственное перемещение или депортация детей (А2.8)
- Насильственное перемещение или депортация взрослых (А2.9)
- Утрата жилья или места жительства (А3.3)
- Утрата оплачиваемой работы (А3.4)
- Утрата частного предпринимательства (А3.5)
Процедура подачи заявлений
В Минцифре объяснили, что подать заявление о возмещении можно будет на портале «Дия». Для этого нужно будет заполнить форму и добавить все необходимые документы. В дальнейшем заявления будут поступать в созданную компенсационную комиссию, которая будет рассматривать их и назначать компенсации.
Министерство сообщит дополнительно, когда подача заявлений по каждой из этих категорий станет доступной в «Дие».
Источник: Минфин
