В «Дие» появятся 6 новых категорий заявлений о возмещении в Реестре убытков

Украинцы вскоре смогут подать заявления о возмещении в Реестр убытков через приложение «Дия» по шести новым категориям. Соответствующее решение приняло правительство на заседании 10 сентября, сообщило Министерство цифровой трансформации.

► Читайте страницу «Минфина» в фейсбуке: главные финансовые новости

Новые категории репараций

В список новых категорий репараций войдут:

Вынужденное перемещение за пределы Украины (А1.2)

Насильственное перемещение или депортация детей (А2.8)

Насильственное перемещение или депортация взрослых (А2.9)

Утрата жилья или места жительства (А3.3)

Утрата оплачиваемой работы (А3.4)

Утрата частного предпринимательства (А3.5)

Процедура подачи заявлений

В Минцифре объяснили, что подать заявление о возмещении можно будет на портале «Дия». Для этого нужно будет заполнить форму и добавить все необходимые документы. В дальнейшем заявления будут поступать в созданную компенсационную комиссию, которая будет рассматривать их и назначать компенсации.

Министерство сообщит дополнительно, когда подача заявлений по каждой из этих категорий станет доступной в «Дие».