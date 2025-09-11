NovaPay выпускает новые облигации для институциональных инвесторов

Международный финансовый сервис NovaPay (ТМ «НоваПэй») зарегистрировал очередной выпуск корпоративных облигаций — серии K, предназначенный для институциональных инвесторов. Это уже одиннадцатый выпуск ценных бумаг компании, сообщает пресс-служба NovaPay.

Ранее NovaPay полностью распродал облигации серий С и I среди институциональных инвесторов на сумму 190 млн. грн. На днях на бирже «Перспектива» уже будет доступна новая серия — K, специально для этой категории инвесторов. Срок обращения облигаций серии K — до 6 августа 2028, выплата процентов — ежеквартально, номинальная ставка — 18%.

«Мы видим стабильный интерес к нашим корпоративным облигациям — как со стороны частных инвесторов, так и институциональных инвесторов», — прокомментировал Игорь Приходько, финансовый директор NovaPay.

Напомним

В течение 2023−2024 годов NovaPay осуществил девять выпусков процентных облигаций, а в 2025 году выпустил юбилейную десятую серию. Частные клиенты также могут приобрести облигации NovaPay — это можно сделать в приложении NovaPay.