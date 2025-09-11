Кабмин утвердил программу действий правительства на 2025 год

Кабинет Министров Украины утвердил программу действий правительства на 2025 год и решил ее внести на рассмотрение Верховной Рады. Об этом сообщила премьер-министр Юлия Свириденко в Telegram по итогам заседания Кабмина.

► Читайте телеграмм-канал «Минфина»: главные финансовые новости

12 приоритетов программы

По словам Свириденко, документ содержит 12 ключевых приоритетов, среди которых:

Безопасность и оборона

Евроинтеграция

Антикоррупция

Благополучие

Поддержка ветеранов

Макрофинансы и реформы

Бизнес

Образование и наука

Медицина и спорт

Восстановление

Стабильность зимой

Культура

«Этот документ — наш план для решения ключевых вопросов в этих областях, укрепления обороноспособности, поддержки армии, наращивания собственного производства вооружения, обеспечения защиты граждан, развития экономики и подготовки к членству в ЕС. Все это делаем вместе в условиях вызовов полномасштабной войны», — подчеркнула премьер-министр.

Учет предложений общественности

Свириденко напомнила, что после презентации программы 18 августа правительство открыло сбор предложений для ее доработки с привлечением экспертов, общественных организаций, бизнеса и граждан.

В общей сложности было получено 683 предложения, преимущественно адресованные Министерству экономики (184) и Министерству развития общин и территорий (80). Большинство этих предложений были учтены полностью или частично, а значительная их часть уже реализуется в рамках действующих программ и стратегий.

Цели для Минфина

Для Министерства финансов Украины документом предусмотрено 8 операционных целей, охватывающих 13 задач.

«Реализация задач обеспечит постоянный ресурс для финансирования сектора безопасности и обороны, прогнозируемый и прозрачный бюджетный процесс, доверие международных партнеров и доступ к ресурсам ЕС, а также интеграцию Украины в европейскую систему управления государственными финансами», — говорится в сообщении Минфина.

Операционные цели Министерства финансов определены в программе действий правительства: