Кабинет Министров Украины утвердил программу действий правительства на 2025 год и решил ее внести на рассмотрение Верховной Рады. Об этом сообщила премьер-министр Юлия Свириденко в Telegram по итогам заседания Кабмина.
Кабмин утвердил программу действий правительства на 2025 год
12 приоритетов программы
По словам Свириденко, документ содержит 12 ключевых приоритетов, среди которых:
- Безопасность и оборона
- Евроинтеграция
- Антикоррупция
- Благополучие
- Поддержка ветеранов
- Макрофинансы и реформы
- Бизнес
- Образование и наука
- Медицина и спорт
- Восстановление
- Стабильность зимой
- Культура
«Этот документ — наш план для решения ключевых вопросов в этих областях, укрепления обороноспособности, поддержки армии, наращивания собственного производства вооружения, обеспечения защиты граждан, развития экономики и подготовки к членству в ЕС. Все это делаем вместе в условиях вызовов полномасштабной войны», — подчеркнула премьер-министр.
Учет предложений общественности
Свириденко напомнила, что после презентации программы 18 августа правительство открыло сбор предложений для ее доработки с привлечением экспертов, общественных организаций, бизнеса и граждан.
В общей сложности было получено 683 предложения, преимущественно адресованные Министерству экономики (184) и Министерству развития общин и территорий (80). Большинство этих предложений были учтены полностью или частично, а значительная их часть уже реализуется в рамках действующих программ и стратегий.
Цели для Минфина
Для Министерства финансов Украины документом предусмотрено 8 операционных целей, охватывающих 13 задач.
«Реализация задач обеспечит постоянный ресурс для финансирования сектора безопасности и обороны, прогнозируемый и прозрачный бюджетный процесс, доверие международных партнеров и доступ к ресурсам ЕС, а также интеграцию Украины в европейскую систему управления государственными финансами», — говорится в сообщении Минфина.
Операционные цели Министерства финансов определены в программе действий правительства:
- Макрофинансовая стабильность и эффективное управление государственными финансами: подготовка проекта Государственного бюджета на 2026 год с учетом приоритетов государства в условиях военного положения и нужд восстановления, разработка законопроекта о среднесрочном бюджетном планировании инвестиций. Сотрудничество с международными партнерами по привлечению необходимого объема внешнего финансирования, выполнения международных обязательств и рекомендаций МВФ, Всемирного банка и ЕС в рамках инструмента Ukraine Facility.
- Налоговая политика: введение автоматического обмена налоговой информацией между Украиной и другими странами в соответствии со стандартами ОЭСР, противодействие уклонению от уплаты налогов, усовершенствование процедур взаимного и предварительного согласования ценообразования в контролируемых операциях.
- Управление государственным долгом: диалог с кредиторами, разработка и реализация Стратегии управления государственным долгом на 2026−2028 годы, а также нормативное обеспечение функционирования Долгового агентства.
- Реформа таможни: перезагрузка работы таможенной системы в соответствии с европейскими стандартами с прозрачными процедурами, быстрым и удобным оформлением, использованием современных IT-решений. Также подготовка нового Таможенного кодекса.
- Учет, отчетность и аудит: повышение прозрачности экономики и доверия к бизнесу путем внедрения современных стандартов финансовой и нефинансовой отчетности и аудита, включая отчетность по устойчивому развитию. В частности — обновление законодательства по составлению предприятиями отчетности по устойчивому развитию и повышению качества аудиторских услуг.
- Цифровизация управления финансами: интеграция всех данных государственных финансов в единую систему с использованием облачных технологий, обеспечивающих оперативное, прозрачное и защищенное управление. Задачи включают в себя создание единого администратора финансовых данных и внедрение современных облачных решений.
- Финмониторинг и безопасность финансовой системы: подготовка законопроектов о присоединении к SEPA и внедрении стандартов противодействия отмыванию средств и финансированию терроризма.
- Уменьшение доли государства в банковском секторе: разработка порядка привлечения советников по продаже пакетов акций государственных банков для подготовки к приватизации.
Комментарии - 3
Все супер, тільки одне питання, а чому план дій на 2025 рік затвердили майже в середині вересня? типу, уряд весь план дій на 2025 рік виконає за три з половиною місяці чи що?))
Я чомусь раніше думав, що план на рік, треба затверджувати в січні, тобто на початку року, а готувати його треба починати ще в попередньому році. А так можна потужно затвердити план дій уряду на 2025 рік десь 30.12.2025!)))