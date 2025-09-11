Multi от Минфин
українська
11 сентября 2025, 8:33

Кабмин утвердил программу действий правительства на 2025 год

Кабинет Министров Украины утвердил программу действий правительства на 2025 год и решил ее внести на рассмотрение Верховной Рады. Об этом сообщила премьер-министр Юлия Свириденко в Telegram по итогам заседания Кабмина.

Кабинет Министров Украины утвердил программу действий правительства на 2025 год и решил ее внести на рассмотрение Верховной Рады.
Фото: t.me/svyrydenkoy

12 приоритетов программы

По словам Свириденко, документ содержит 12 ключевых приоритетов, среди которых:

  • Безопасность и оборона
  • Евроинтеграция
  • Антикоррупция
  • Благополучие
  • Поддержка ветеранов
  • Макрофинансы и реформы
  • Бизнес
  • Образование и наука
  • Медицина и спорт
  • Восстановление
  • Стабильность зимой
  • Культура

«Этот документ — наш план для решения ключевых вопросов в этих областях, укрепления обороноспособности, поддержки армии, наращивания собственного производства вооружения, обеспечения защиты граждан, развития экономики и подготовки к членству в ЕС. Все это делаем вместе в условиях вызовов полномасштабной войны», — подчеркнула премьер-министр.

Учет предложений общественности

Свириденко напомнила, что после презентации программы 18 августа правительство открыло сбор предложений для ее доработки с привлечением экспертов, общественных организаций, бизнеса и граждан.

В общей сложности было получено 683 предложения, преимущественно адресованные Министерству экономики (184) и Министерству развития общин и территорий (80). Большинство этих предложений были учтены полностью или частично, а значительная их часть уже реализуется в рамках действующих программ и стратегий.

Цели для Минфина

Для Министерства финансов Украины документом предусмотрено 8 операционных целей, охватывающих 13 задач.

«Реализация задач обеспечит постоянный ресурс для финансирования сектора безопасности и обороны, прогнозируемый и прозрачный бюджетный процесс, доверие международных партнеров и доступ к ресурсам ЕС, а также интеграцию Украины в европейскую систему управления государственными финансами», — говорится в сообщении Минфина.

Операционные цели Министерства финансов определены в программе действий правительства:

  • Макрофинансовая стабильность и эффективное управление государственными финансами: подготовка проекта Государственного бюджета на 2026 год с учетом приоритетов государства в условиях военного положения и нужд восстановления, разработка законопроекта о среднесрочном бюджетном планировании инвестиций. Сотрудничество с международными партнерами по привлечению необходимого объема внешнего финансирования, выполнения международных обязательств и рекомендаций МВФ, Всемирного банка и ЕС в рамках инструмента Ukraine Facility.
  • Налоговая политика: введение автоматического обмена налоговой информацией между Украиной и другими странами в соответствии со стандартами ОЭСР, противодействие уклонению от уплаты налогов, усовершенствование процедур взаимного и предварительного согласования ценообразования в контролируемых операциях.
  • Управление государственным долгом: диалог с кредиторами, разработка и реализация Стратегии управления государственным долгом на 2026−2028 годы, а также нормативное обеспечение функционирования Долгового агентства.
  • Реформа таможни: перезагрузка работы таможенной системы в соответствии с европейскими стандартами с прозрачными процедурами, быстрым и удобным оформлением, использованием современных IT-решений. Также подготовка нового Таможенного кодекса.
  • Учет, отчетность и аудит: повышение прозрачности экономики и доверия к бизнесу путем внедрения современных стандартов финансовой и нефинансовой отчетности и аудита, включая отчетность по устойчивому развитию. В частности — обновление законодательства по составлению предприятиями отчетности по устойчивому развитию и повышению качества аудиторских услуг.
  • Цифровизация управления финансами: интеграция всех данных государственных финансов в единую систему с использованием облачных технологий, обеспечивающих оперативное, прозрачное и защищенное управление. Задачи включают в себя создание единого администратора финансовых данных и внедрение современных облачных решений.
  • Финмониторинг и безопасность финансовой системы: подготовка законопроектов о присоединении к SEPA и внедрении стандартов противодействия отмыванию средств и финансированию терроризма.
  • Уменьшение доли государства в банковском секторе: разработка порядка привлечения советников по продаже пакетов акций государственных банков для подготовки к приватизации.
Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
Комментарии - 3

+
0
Я. ..
Я. ..
11 сентября 2025, 9:16
#
«Кабмін затвердив програму дій уряду на 2025 рік»

Все супер, тільки одне питання, а чому план дій на 2025 рік затвердили майже в середині вересня? типу, уряд весь план дій на 2025 рік виконає за три з половиною місяці чи що?))

Я чомусь раніше думав, що план на рік, треба затверджувати в січні, тобто на початку року, а готувати його треба починати ще в попередньому році. А так можна потужно затвердити план дій уряду на 2025 рік десь 30.12.2025!)))
+
0
malfar
malfar
11 сентября 2025, 9:39
#
Це таке ретроспективне планування)))
+
0
bosyak
bosyak
11 сентября 2025, 9:44
#
Тому що попередній уряд працював без плану, а цей уряд місяць як сформований. Починають з плану, це добре.
