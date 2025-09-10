Novo Nordisk сокращает 9000 рабочих мест: акции компании выросли

Датский фармацевтический гигант Novo Nordisk, производитель популярных препаратов для похудения Ozempic и Wegovy, в среду, 10 сентября, объявил о сокращении 9000 рабочих мест, что составляет 11% от всего штата компании. Этот шаг является частью масштабной реструктуризации, направленной на снижение затрат и адаптацию к растущей конкуренции. Об этом пишет The New York Times.

Что известно

Новый генеральный директор компании Мазиар Майк Дустдар, назначенный в прошлом месяце для исправления кризисной ситуации, заявил, что рынок, особенно в сфере лечения ожирения, стал более конкурентным и ориентированным на потребителя.

«Наша компания также должна эволюционировать. Нам нужно изменить мышление и подход, чтобы мы могли быть быстрее и гибче», — говорится в его заявлении.

Ожидается, что сокращение персонала и упрощение организационной структуры позволят сэкономить 8 миллиардов датских крон ($1,3 млрд) в год до конца 2026 года. Эти средства планируется реинвестировать в научные разработки, коммерческие операции и производство.

Финансовые последствия и реакция рынка

Реструктуризация приведет к единовременным расходам в размере 8 млрд датских крон, которые повлияют на прибыль в этом году. Компания вновь снизила свой прогноз роста операционной прибыли на 2025 год до диапазона 4−10%, что на 6 процентных пунктов ниже прогноза, предоставленного месяц назад.

Несмотря на негативные новости, рынок отреагировал на план сокращений положительно: акции Novo Nordisk в Копенгагене выросли примерно на 3%.

Контекст кризи

Это объявление стало последним в череде неутешительных новостей от компании. Чуть более года назад Novo Nordisk была самой дорогой публичной компанией Европы. Однако за последний год ее акции упали на 60% из-за жесткой конкуренции со стороны американской Eli Lilly, появления более дешевых непатентованных аналогов ее препаратов и медленной адаптации маркетинговой стратегии к массовому потребительскому рынку.