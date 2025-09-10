НКЦБФР согласилась передать долю Нацдепозитария НБУ, но с условием отсрочки

Национальная комиссия по ценным бумагам и фондовому рынку (НКЦБФР) согласовала проект правительственного распоряжения о передаче ее 25%-ной государственной доли в Национальном депозитарии Украины (НДУ) в управление Национальному банку. В то же время Комиссия предлагает отложить саму передачу до момента, когда будет разработана и согласована с международными партнерами подробная дорожная карта реформы рынков капитала. Об этом пишет Интерфакс-Украина.

Сначала — дорожная карта, затем — передача

По мнению НКЦБФР, передача государственной доли в НДУ не должна быть поспешным, отдельным шагом. Этот процесс должен стать частью согласованной с международными финансовыми организациями (МФО), такими как МВФ, дорожной карты реформ.

«Предпосылкой для принятия нормативно-правовых актов… должно быть надлежащее отражение этого процесса в Дорожной карте, согласованной с МФО», — говорится в постановлении Комиссии.

Такой подход, по мнению регулятора, позволит минимизировать риски для текущей программы сотрудничества с МВФ. Комиссия предлагает дождаться результатов работы миссии Фонда, которая сейчас находится в Киеве, для обсуждения конкретных сроков и правовой модели передачи.

Требования МВФ и общий план реформы

НКЦБФР напоминает, что действующий меморандум с МВФ содержит структурный маяк, который обязывает НБУ и НКЦБФР разработать такую дорожную карту до конца октября 2025 года.

Этот шаг является первым этапом в большой реформе, анонсированной в июле. Она предусматривает создание единого биржевого холдинга с участием международного стратегического инвестора, который объединит новую фондовую биржу, Нацдепозитарий и Расчетный центр.