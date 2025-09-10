Доллар и евро выросли на межбанковских торгах в среду, 10 сентября. Об этом свидетельствуют данные «Минфина».
Курс валют: доллар и евро выросли на межбанке в среду
► Читайте страницу «Минфин» в Facebook: главные финансовые новости
|
Открытие 10 сентября
|
Закрытие 10 сентября
|
Изменения
|
41,16/41,19
|
41,29/41,32
|
13/13
|
48,16/48,19
|
48,40/48,42
|
24/23
Официальный курс: доллар по 41,21 грн, евро по 48,24 грн.
Средний курс в банках: 40,98−41,48 грн/доллар, 48,00−48,65 грн за евро.
Средний курс в обменниках: доллар торгуется за 41,23−41,30, евро — 48,36−48,55 грн.
Присоединяйтесь к multi. Мобильное приложение, которое помогает выгодно обменивать валюту
Источник: Минфин
Следить за новыми комментариями
Чтобы оставить комментарий, нужно войти или зарегистрироваться
Страницу просматривают 11 незарегистрированных посетителей.
Комментарии