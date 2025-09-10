Председатель SEC объявил о кардинальном изменении политики в отношении криптовалют

Новый председатель Комиссии по ценным бумагам и биржам США (SEC) Пол Аткинс заявил, что «большинство криптотокенов не являются ценными бумагами», сигнализируя о радикальном развороте в регуляторной политике США. Он также представил новую инициативу «Project Crypto», направленную на создание единой и предсказуемой нормативной базы для отрасли. Об этом пишет Cointelegraph.

Новая политика SEC

Пол Аткинс прямо противопоставил свой подход агрессивной политике предыдущей администрации, которая заключалась в многочисленных судебных исках против криптокомпаний.

«В SEC наступил новый день. Политика больше не будет устанавливаться через ситуативные правоприменительные действия», — заявил он. — «Мы предоставим четкие, предсказуемые правила игры, чтобы инноваторы могли процветать в Соединенных Штатах».

Поддержка «супер-приложений» и минимальное регулирование

Новая инициатива «Project Crypto» направлена на модернизацию регулирования рынков на основе блокчейна. В ее рамках планируется разрешить платформам функционировать как «суперприложения», объединяющие под одной лицензией торговлю, кредитование и стейкинг цифровых активов.

«Я считаю, что регуляторы должны обеспечивать минимально эффективную дозу регулирования, необходимую для защиты инвесторов, и не более того», — подчеркнул Аткинс.

Взгляд на Европу и международное сотрудничество

Председатель SEC также высоко оценил европейский регламент MiCA как «всеобъемлющий режим для цифровых активов» и отметил, что американские политики могут поучиться на опыте Европы. Он призвал к международному сотрудничеству для содействия развитию инновационных рынков.