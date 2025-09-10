«єОселя»: новые условия ипотеки для ВПЛ и жителей прифронтовых регионов

С 10 сентября в рамках программы «єОселя» начал действовать механизм компенсации для внутренне перемещенных лиц (ВПЛ) и жителей прифронтовых территорий. Об этом сообщает пресс-служба Минэкономики.

Он предусматривает государственную компенсацию 70% первого взноса по ипотеке, 70% ежемесячных платежей в течение первого года кредитования, а также 40 тыс. грн на сопутствующие расходы при оформлении ипотеки.

Компенсация от государства по программе «єОселя» для ВПЛ и жителей прифронтовых территорий заработает после урегулирования механизма взаимодействия между Пенсионным Фондом и банками-партнерами программы.

Новый механизм предполагает:

возмещение 70% первого взноса по ипотеке (но не больше 30% стоимости жилья);

70% компенсации ежемесячных платежей в течение первого года кредитования (но не более 150 тыс. грн. общего годового платежа);

до 40 тыс. грн на возмещение сопутствующих расходов при оформлении ипотеки — комиссий, сборов и страховых платежей.

Кто может воспользоваться

Граждане, имеющие статус ВПЛ или зарегистрированные на прифронтовой территории, и ни они, ни члены их семей не владеют жильем на подконтрольной Украине территории и не осуществляли отчуждения жилья в течение последних 36 месяцев. Исключение — если это жилье расположено на территории, где продолжаются боевые действия, на оккупированной территории или территории боевых действий, где работают государственные электронные сервисы.

В соответствии с условиями программы:

ВПЛ могут получить кредит под 7%;

Граждане льготных категорий (военнослужащие ВСУ по контракту и представители сектора безопасности, медики, педагоги, ученые), зарегистрированные на прифронтовых территориях, могут получить кредит под 3%;

Остальные граждане, зарегистрированные на прифронтовых территориях — под 7%.

Что такое прифронтовые территории

Это территории, включенные в официальный перечень, утвержденный Министерством развития общин, территорий и инфраструктуры, на которых ведутся либо велись боевые действия, либо находящиеся под временной оккупацией рф, и для которых не определена дата завершения боевых действий или оккупации.

Требования к жилью

Максимальная стоимость жилья — до 2 млн грн.

Для ВПЛ — не старше 20 лет.

Для граждан с прифронтовых территорий действуют действующие правила «Осели»: не старше 20 лет для льготных категорий и ветеранов в Черниговской, Сумской, Харьковской, Запорожской и Херсонской областях; не старше 3 лет — для жилья вне их и для всех других граждан, которым «єОселя» доступна под 7%.

Все заявители должны соответствовать условиям участия в программе «єОселя».

Как получить компенсацию