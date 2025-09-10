«єОселя»: новые условия ипотеки для ВПЛ и жителей прифронтовых регионов

Multi от Минфин
(8,9K+)
Оформи кредит — выиграй iPhone 16 Pro Max!
Установить
українська
Валюта
Межбанк
Курсы в банках
Валютный аукцион
НБУ
Мобильное приложение
Конвертер
Форум
Курсы по API
Для договоров
Visa/Mastercard
Форекс
Курсы для сайтов
Прогноз курса
Депозиты
Бонус к депозитам
Депозиты для бизнеса
Подтверждение депозита
Обзор ставок
Вопросы и ответы
Условия акции
Промокод
Победители акции
Истории участников
Кредиты
Кредиты онлайн
Кредиты для бизнеса
Карты
Ипотека
Рейтинг МФО
Микрофинансовые организации
Банки
Интернет-банки
Народный рейтинг
Рейтинг устойчивости
Рэнкинг НБУ
Отзывы
Акции
Счета для бизнеса
Контакты банков
Страхование
Зеленая карта
ОСАГО
Страхование жилья от шахедов
Карта Assistance
КАСКО
Рейтинг КАСКО
Рейтинг ОСАГО
Медицина
Туризм
Отзывы
Страховые компании
Акции
Инвестиции
Инвестиционные проекты
Каталог брокеров
Академия
Инвестиционные компании
Криптовалюта
Обмен криптовалют
Курс криптовалют
Каталог криптобирж
Новости криптовалют
Индексы
Цены на АЗС
Индекс инфляции
Минимальная зарплата
Средняя зарплата
Прожиточный минимум
ВВП Украины
НДФЛ
Коммунальные тарифы
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
ДепозитыБонус к депозитамДепозиты для бизнесаПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
КредитыКредиты онлайнКредиты для бизнесаКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
БанкиИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
СтрахованиеЗеленая картаОСАГОСтрахование жилья от шахедовКарта AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
НедвижимостьРейтинг застройщиковРейтинг застройщиков пригородаНовости недвижимостиЗастройщикиАкции застройщиков
ИнвестицииИнвестиционные проектыКаталог брокеровАкадемияИнвестиционные компании
КриптовалютаОбмен криптовалютКурс криптовалютКаталог криптобиржНовости криптовалют
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
Бонус от Минфина
СпецпроектыРекламные лонгриды
Валюта
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
Депозиты
ДепозитыБонус к депозитамДепозиты для бизнесаПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
Кредиты
КредитыКредиты онлайнКредиты для бизнесаКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
Банки
БанкиИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
Страхование
СтрахованиеЗеленая картаОСАГОСтрахование жилья от шахедовКарта AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
Инвестиции
ИнвестицииИнвестиционные проектыКаталог брокеровАкадемияИнвестиционные компании
Криптовалюта
КриптовалютаОбмен криптовалютКурс криптовалютКаталог криптобиржНовости криптовалют
Индексы
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
ВходРегистрация

Сменить язык на українська

10 сентября 2025, 16:07 Читати українською

«єОселя»: новые условия ипотеки для ВПЛ и жителей прифронтовых регионов

С 10 сентября в рамках программы «єОселя» начал действовать механизм компенсации для внутренне перемещенных лиц (ВПЛ) и жителей прифронтовых территорий. Об этом сообщает пресс-служба Минэкономики.

С 10 сентября в рамках программы «єОселя» начал действовать механизм компенсации для внутренне перемещенных лиц (ВПЛ) и жителей прифронтовых территорий.
Фото: koda.gov.ua

► Читайте телеграмм-канал «Минфина»: главные финансовые новости

Он предусматривает государственную компенсацию 70% первого взноса по ипотеке, 70% ежемесячных платежей в течение первого года кредитования, а также 40 тыс. грн на сопутствующие расходы при оформлении ипотеки.

Компенсация от государства по программе «єОселя» для ВПЛ и жителей прифронтовых территорий заработает после урегулирования механизма взаимодействия между Пенсионным Фондом и банками-партнерами программы.

Новый механизм предполагает:

  • возмещение 70% первого взноса по ипотеке (но не больше 30% стоимости жилья);
  • 70% компенсации ежемесячных платежей в течение первого года кредитования (но не более 150 тыс. грн. общего годового платежа);
  • до 40 тыс. грн на возмещение сопутствующих расходов при оформлении ипотеки — комиссий, сборов и страховых платежей.

Кто может воспользоваться

Граждане, имеющие статус ВПЛ или зарегистрированные на прифронтовой территории, и ни они, ни члены их семей не владеют жильем на подконтрольной Украине территории и не осуществляли отчуждения жилья в течение последних 36 месяцев. Исключение — если это жилье расположено на территории, где продолжаются боевые действия, на оккупированной территории или территории боевых действий, где работают государственные электронные сервисы.

В соответствии с условиями программы:

  • ВПЛ могут получить кредит под 7%;
  • Граждане льготных категорий (военнослужащие ВСУ по контракту и представители сектора безопасности, медики, педагоги, ученые), зарегистрированные на прифронтовых территориях, могут получить кредит под 3%;
  • Остальные граждане, зарегистрированные на прифронтовых территориях — под 7%.

Что такое прифронтовые территории

Это территории, включенные в официальный перечень, утвержденный Министерством развития общин, территорий и инфраструктуры, на которых ведутся либо велись боевые действия, либо находящиеся под временной оккупацией рф, и для которых не определена дата завершения боевых действий или оккупации.

Требования к жилью

  • Максимальная стоимость жилья — до 2 млн грн.
  • Для ВПЛ — не старше 20 лет.
  • Для граждан с прифронтовых территорий действуют действующие правила «Осели»: не старше 20 лет для льготных категорий и ветеранов в Черниговской, Сумской, Харьковской, Запорожской и Херсонской областях; не старше 3 лет — для жилья вне их и для всех других граждан, которым «єОселя» доступна под 7%.

Все заявители должны соответствовать условиям участия в программе «єОселя».

Как получить компенсацию

  • Подать заявку на «єОселя» в приложении «Дия».
  • Получить положительное решение и выбрать банк для получения кредита.
  • Предоставить банку необходимый пакет документов и заявление на получение компенсации от государства.
  • Банк передает заявление в Пенсионный фонд Украины.
  • Пенсионный фонд проверяет данные на соответствие условиям компенсационной программы.
  • После доказательства можно оформить кредит с компенсацией.
Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
Комментировать

Комментарии - 1

+
0
BatonUA
BatonUA
10 сентября 2025, 17:06
#
Нічого собі держава вибраним громадянам маслом маже. Але за мобілізацію далі буде 0 грн.
Чтобы оставить комментарий, нужно войти или зарегистрироваться
 
Страницу просматривают 4 незарегистрированных посетителя.
Новости по теме
Все новости
Связаться с застройщиком
checked Created with Sketch.

Заявка успешно отправлена

В ближайшее время застройщик свяжется с Вами