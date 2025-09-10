Официальный курс НБУ: доллар подорожал, а евро подешевело

НБУ определил новые курсы гривны к доллару и евро на четверг, 11 сентября. Согласно данным регулятора, европейская валюта немного подешевела, а доллар наоборот вырос.

► Подписывайтесь на телеграм-канал «Минфин»: главные финансовые новости

На четверг НБУ установил такой курс доллара: 41,2138 грн. Это на 9 копеек больше, чем в среду (41,1237).

Исторический максимум доллара: 42, 28 (13.01.2025).

В то же время курс евро на четверг был установлен на отметке — 48,2408, что на 5 копеек меньше, чем в среду (48,2916).

Исторический максимум евро: 49,40 (01.07.25).

Курс польского злотого

НБУ на четверг установил такой курс польского злотого: 11,3184 (в среду курс был 11,3489).

Присоединяйтесь к multi. Мобильное приложение, которое помогает выгодно обменивать валюту