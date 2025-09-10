НБУ определил новые курсы гривны к доллару и евро на четверг, 11 сентября. Согласно данным регулятора, европейская валюта немного подешевела, а доллар наоборот вырос.
Официальный курс НБУ: доллар подорожал, а евро подешевело
Курс доллара
На четверг НБУ установил такой курс доллара: 41,2138 грн. Это на 9 копеек больше, чем в среду (41,1237).
Исторический максимум доллара: 42, 28 (13.01.2025).
Курс евро
В то же время курс евро на четверг был установлен на отметке — 48,2408, что на 5 копеек меньше, чем в среду (48,2916).
Исторический максимум евро: 49,40 (01.07.25).
Курс польского злотого
НБУ на четверг установил такой курс польского злотого: 11,3184 (в среду курс был 11,3489).
Источник: Минфин
