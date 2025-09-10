Volkswagen инвестирует до миллиарда евро в ИИ до конца 2030 года

Немецкий автопроизводитель Volkswagen объявил о планах инвестировать до 1 миллиарда евро (около $1,2 млрд) в искусственный интеллект (ШИ) к 2030 году. Цель компании — интегрировать ИИ во все сферы своей деятельности, рассчитывая на экономию до 4 млрд евро к 2035 году, сообщает Reuters.

Компания сделала это заявление в первый день IAA Mobility в Мюнхене — крупнейшей автомобильной выставки Европы. Здесь европейские производители активно представляют новые электромодели и технологические обновления, чтобы усилить конкуренцию с китайскими компаниями.

Инвестиции Volkswagen будут направлены на разработку автомобилей с помощью ИИ, промышленных приложений и расширения высокопроизводительной ИТ-инфраструктуры.

Немецкий концерн претерпевает глубокие изменения на своих двух основных рынках — в Китае и Германии, сосредотачиваясь на новых моделях и значительном сокращении затрат.

В воскресенье компания представила концепт нового небольшого электрического кроссовера ID.CROSS, являющегося частью стратегии автопроизводителя по предложению доступных электромобилей.

По словам представителей Volkswagen, ИИ значительно ускорит процесс разработки новых моделей автомобилей и технологий.

«Для нас ИИ является ключом к большей скорости, качеству и конкурентоспособности — по всей цепочке создания стоимости, от разработки автомобиля до производства», — заявил Хауке Старс, главный ИТ-директор компании.