10 сентября 2025, 13:25

Банки уже профинансировали восстановление более 1 ГВт энергетической генерации

Украинские банки за период с 1 июня 2024 года по 1 сентября 2025 года обеспечили финансирование проектов по восстановлению энергетической инфраструктуры общей мощностью 1,026 ГВт. Также было профинансировано создание 402 МВт мощностей для хранения энергии и генерации тепла. Об этом сообщила пресс-служба НБУ.

Украинские банки за период с 1 июня 2024 года по 1 сентября 2025 года обеспечили финансирование проектов по восстановлению энергетической инфраструктуры общей мощностью 1,026 ГВт.

► Подписывайтесь на телеграм-канал «Минфин»: главные финансовые новости

Результаты кредитования

Согласно данным опроса банков, за три летних месяца на проекты по восстановлению энергетики было выдано кредитов на общую сумму 27,1 млрд грн.

Бизнес получил более 2 тысяч кредитов на сумму 25,5 млрд грн.

Население получило более 10 тысяч кредитов (вероятно, на солнечные панели и энергоэффективные мероприятия) на 1,6 млрд грн.

Общий портфель «энергетических» кредитов по состоянию на 1 сентября достиг 17,9 млрд грн для юридических лиц и 1,3 млрд грн для физических.

Стимулы от государства и НБУ

Активизация кредитования является результатом реализации Стратегии по развитию кредитования, в рамках которой энергетическая отрасль была признана приоритетной. Национальный банк, со своей стороны, ввел ряд стимулирующих мер для банков.

В частности, были смягчены требования к оценке кредитных рисков по «энергетическим» кредитам и повышены коэффициенты учета стоимости энергетического оборудования при его передаче в залог. Это сделало кредитование проектов в сфере энергетики менее рискованным и более привлекательным для банков.

Источник: Минфин
