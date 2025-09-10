Multi от Минфин
10 сентября 2025, 15:00

Sense Bank ввел управление картами в Click to Pay прямо из мобильного приложения Sense SuperApp

Sense Bank стал одним из первых банков в Украине, который реализовал возможность управлять картами в сервисе Click to Pay непосредственно в мобильном приложении. Теперь клиенты могут не только оплачивать онлайн-покупки в один клик без ввода карточных реквизитов, но и самостоятельно подключать или отключать свои карты для этого сервиса прямо в Sense SuperApp.

Sense Bank стал одним из первых банков в Украине, который реализовал возможность управлять картами в сервисе Click to Pay непосредственно в мобильном приложении.

Click to Pay — инновационная технология онлайн-оплаты от Mastercard и Visa, обеспечивающая быстрые и безопасные транзакции. Карты клиентов банка уже подключены к сервису, поэтому при совершении любых онлайн-покупок подтверждение происходит мгновенно, без необходимости дополнительного ввода платежных данных. Благодаря токенизации и многоуровневому шифрованию, реквизиты карты не передаются продавцу, что обеспечивает высокий уровень защиты данных и минимизирует риски мошенничества. Пользователь выбирает карту, подтверждает оплату — и все это без разглашения платежной информации.

Интеграция с Click to Pay — еще один шаг в реализации цифровой стратегии банка, ориентированной на удобство и технологичность. Клиенты могут самостоятельно подключать или отключать свои карты для Click to Pay, или удалить свой профиль прямо в Sense SuperApp — быстро, удобно и без необходимости регистрироваться в кабинете МПС.

«Мы последовательно трансформируем Sense Bank в цифрового лидера, фокусируясь не только на внедрении отдельных решений, но и на создании целостной технологической платформы. Наш подход — это удобство, безопасность и адаптивность каждого клиентского опыта. Внедрение сервиса Click to Pay — логическое продолжение этой стратегии. Мы интегрируем передовые решения глобальных платежных систем в наше приложение, добавляя клиентам больше контроля, скорости и безопасности. Превращая, таким образом, цифровой банкинг в удобную часть повседневной жизни каждого украинца», — отметил Сергей Нагорный, начальник отдела внедрения инновационных проектов.

Услуга уже доступна для всех пользователей Sense SuperApp, имеющих карты Mastercard или Visa.

Источник: Минфин
