BBVA интегрирует Ripple, Вьетнам запускает криптоторговлю: что нового

Metaplanet планирует привлечь $1,4 млрд для масштабных инвестиций в биткоин

Японская компания Metaplanet объявила о планах выпуска 385 миллионов новых акций по цене 553 иены ($3,75) за штуку. Это позволит привлечь $1,44 миллиарда, которые будут направлены на приобретение биткоинов и развитие бизнеса по монетизации этих криптозервов, в частности через торговлю опционами.

Решение об увеличении объема эмиссии (с начальных 180 млн акций) было ратифицировано советом директоров 27 августа 2025 года, что свидетельствует о высоком спросе инвесторов. Полный объем предложения выкупят иностранные андеррайтеры, имена которых не разглашаются.

Эта инициатива является частью амбициозной стратегии Metaplanet по накоплению 210 000 BTC к 2027 году. По состоянию на 8 сентября 2025 года компания уже контролирует 20 136 BTC на общую сумму свыше $2 миллиардов, при средней цене закупки $103 196. С учетом актуального курса нереализованная прибыль фирмы составляет почти $172 миллиона.

CEO Metaplanet Саймон Герович подтвердил намерение компании продолжать наращивать свой биткоин-портфель. Акции компании отреагировали на эти новости ростом на премаркете на 16,3%, несмотря на потенциальное размытие частиц.

Вьетнам запускает пилотный проект по торговле криптовалютами

Правительство Вьетнама одобрило пятилетнюю пилотную программу, которая позволит торговлю криптовалютами в стране. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на правительственное постановление.

Согласно новым правилам, запускать торговые платформы и выпускать токены смогут исключительно вьетнамские компании. Криптоактивы должны быть обеспечены недвижимостью (кроме ценных бумаг и фиатных валют). Услуги по покупке таких токенов будут предлагаться только иностранным инвесторам, а все расчеты будут производиться во вьетнамских донгах.

Для создания криптобиржи установлен минимальный капитал в 10 трлн донгов ($379 млн), при этом не менее 65% средств должны быть привлечены от институциональных инвесторов. Доля иностранного капитала в криптоплатформах не может превышать 49%.

Открывать счета на официальных биржах разрешено вьетнамцам, уже владеющим криптоактивами, а также иностранным инвесторам.

По данным Chainalysis, в 2025 году Вьетнам занял четвертое место в мировом рейтинге принятия криптовалюта.

Ethereum -ETF возвращаются к притоку капитала после длительного оттока

Спотовые биржевые фонды (ETF) на Ethereum впервые с 28 августа зафиксировали приток капитала. По данным SoSo Value, единственным фондом, привлекшим средства, стал ETHA, куда поступило $44,16 млн. Остальные Ethereum-продукты остались без поступлений. До этого шесть торговых сессий Ethereum-ETF подряд демонстрировали отток капитала.

Спотовые биткоин-ETF также продемонстрировали положительный результат, привлекая в общей сложности $23,05 млн. Наибольший приток — $169,31 млн — зафиксировал фонд IBIT от BlackRock.

Однако некоторые биткоин-продукты все же зафиксировали отток капитала:

ARKB — $72,29 млн;

FBTC — $55,81 млн;

BITB — $18,15 млн.

Спотовые биткоин-ETF и Ethereum-ETF в Гонконге активности не зафиксировали.

Испанский банк BBVA интегрирует решение Ripple для хранения криптовалют

Компания Ripple и испанский банк BBVA объявили о сотрудничестве, в рамках которого BBVA будет использовать технологии хранения цифровых активов Ripple Custody. Это позволит банку предоставлять масштабированный и безопасный сервис для хранения токенизированных активов, включая криптовалюты.

Управляющий директор Ripple в Европе Кесси Крэддок отметила, что регулирование рынка криптоактивов (MiCA) в ЕС стимулирует банки к запуску предложений цифровых активов, отвечающих потребностям клиентов. Она подчеркнула, что BBVA всегда являлся одним из самых инновационных банков в регионе.

Руководитель направления цифровых активов BBVA Франциско Марото добавил, что Ripple Custody позволяет банку создать полноценную инфраструктуру для хранения криптоактивов, соблюдая самые высокие стандарты безопасности.

Технология Ripple Custody предоставляет финансовым учреждениям возможность отвечать на растущий спрос клиентов относительно доступа к криптовалюте и другим цифровым активам, обеспечивая при этом строгие требования безопасности, операционных процессов и регулирования.

Напомним, ранее появлялась информация, что криптобиржа Binance будет хранить средства клиентов в банке BBVA.