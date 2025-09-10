Multi от Минфин
10 сентября 2025, 12:14

Рынок биткоина вошел в зрелую фазу, но пик цикла еще впереди — аналитик

Анализ ончейн-данных свидетельствует о том, что рынок биткоина в настоящее время находится в зрелой фазе бычьего цикла, однако финальная вершина, вероятно, еще не достигнута. Характер продаж со стороны долгосрочных владельцев (LTH) на этот раз более устойчивый благодаря сильному институциональному спросу, что может привести к более «растянутому» во времени пику. Об этом пишет эксперт CryptoQuant Аксель Адлер.

Анализ ончейн-данных свидетельствует о том, что рынок биткоина в настоящее время находится в зрелой фазе бычьего цикла, однако финальная вершина, вероятно, еще не достигнута.

Сегментированное распределение и институциональный спрос

Аналитик отмечает, что текущий цикл отличается от предыдущих. Наибольший всплеск продаж со стороны опытных инвесторов (измеряемый индикатором Value Days Destroyed) произошел еще в марте, когда цена достигла $70 000. Две последующие волны продаж вблизи отметок $98 000 и $117 000 были значительно менее интенсивными.

Это указывает на более здоровую и устойчивую модель фиксации прибыли. В отличие от прошлых циклов, когда рынок достигал одной взрывной вершины, сейчас предложение от долгосрочных владельцев выходит на рынок порциями, где его успешно поглощает стабильный спрос со стороны институциональных инвесторов (в частности, через ETF).

Индикатор «Флаг вершины» и когда ожидать пика

Для определения финальной стадии бычьего рынка аналитики ожидают появления классического индикатора позднего цикла — так называемого «Флага вершины». Он срабатывает, когда спотовая цена биткоина примерно в 11 раз превышает «реализованную цену» долгосрочных владельцев, что свидетельствует о состоянии рыночной эйфории.

Источник: CryptoQuant

Ближайшее ориентировочное окно для появления этого сигнала — октябрь-ноябрь 2025 года. Это должно сопровождаться еще одной большой волной продаж со стороны LTH и всплеском краткосрочной волатильности.

Этот анализ свидетельствует о том, что текущий бычий рынок биткоина структурно отличается от предыдущих. Главная причина — появление спотовых биткоин-ETF и приход на рынок крупного институционального капитала.

Автор:
Ярослав Голобородько
Редактор ленты новостей, журналист Ярослав Голобородько
Пишет на темы: макроэкономика, финансы, банки, инвестиции, фондовые и валютные рынки, криптовалюта
