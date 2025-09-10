Robinhood запускает собственную соцсеть для инвесторов с верифицированными сделками

Брокерская компания Robinhood объявила о запуске собственной социальной сети — Robinhood Social. Новая платформа будет интегрирована в мобильное приложение и позволит пользователям публиковать свои сделки, следить за другими инвесторами и отслеживать рыночные движения публичных лиц. Об этом пишет The Wall Street Journal.

Как будет работать Robinhood Social

Новый сервис будет иметь ленту коротких сообщений, похожую на X или Reddit. Главным отличием станет верификация сделок: когда пользователь публикует сообщение о своей инвестиции, платформа будет подтверждать, что сделка действительно была осуществлена. Другие пользователи смогут видеть, когда автор сообщения вошел в позицию и вышел из нее.

«Это решает ключевую проблему, с которой инвесторы сталкиваются в других соцсетях, где трудно определить, является ли реальным человек или сделка, стоящая за определенным постом», — заявили в Robinhood.

Пользователи также смогут видеть статистику эффективности других трейдеров, например, их коэффициент доходности. Кроме того, можно будет инициировать собственную сделку, просто нажав на тикер актива в посте.

Отслеживание сделок знаменитостей

Отдельной функцией станет возможность отслеживать рыночные операции известных публичных лиц, например, CEO Meta Марка Цукерберга и бывшей спикер Палаты представителей США Нэнси Пелоси, данные о сделках которых являются публичными.

План запуска и контекст

Бета-версия платформы будет доступна для 10 000 пользователей в первом квартале 2026 года, а дата полноценного запуска будет определена позже.

Этот шаг является частью более широкой стратегии расширения Robinhood, которая в этом году демонстрирует значительные успехи: акции компании выросли более чем в три раза, и она была включена в престижный индекс S&P 500.