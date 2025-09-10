Multi от Минфин
10 сентября 2025, 11:15

Правительство повторно подало в Раду закон о налоге на доходы от продаж на OLX

Кабинет Министров повторно внес на рассмотрение Верховной Рады законопроект № 14025, предусматривающий введение налогообложения доходов граждан от продажи товаров и предоставления услуг через цифровые платформы. Правительство объясняет этот шаг необходимостью приведения украинского законодательства в соответствие со стандартами ЕС и ОЭСР. Об этом сообщил представитель правительства в Верховной Раде Тарас Мельничук.

Кабинет Министров повторно внес на рассмотрение Верховной Рады законопроект № 14025, предусматривающий введение налогообложения доходов граждан от продажи товаров и предоставления услуг через цифровые платформы.

► Подписывайтесь на телеграм-канал «Минфин»: главные финансовые новости

Что предусматривает законопроект

Новый закон обяжет операторов цифровых платформ (OLX, Prom.ua, Uklon, Bolt и т. д.) собирать информацию о доходах своих пользователей-резидентов Украины и передавать ее в Государственную налоговую службу.

Для большинства налогоплательщиков процесс будет автоматическим: оператор платформы будет выступать налоговым агентом и самостоятельно удерживать налог с полученных доходов.

Ставки налогообложения

Законопроект предлагает дифференцированный подход к налогообложению.

Льготная ставка 5% НДФЛ будет действовать для физических лиц, которые:

  • Открыли отдельный банковский счет для доходов с платформ.
  • Не являются самозанятыми лицами и не имеют наемных работников.
  • Имеют годовой доход не более 6,7 млн грн.
  • Не торгуют подакцизными товарами.

Стандартная ставка 18% НДФЛ будет применяться ко всем, кто не соответствует этим условиям.

Не будут облагаться налогом доходы от продажи товаров через платформы, если их общая сумма за год не превышает 12 прожиточных минимумов (36 336 грн в 2025 году).

Это означает, что разовые небольшие продажи личных вещей останутся вне поля зрения налоговой.

Контекст и действия налоговой

Первая версия этого законопроекта была представлена правительством еще в апреле, но ее отозвали после смены состава Кабмина.

В то же время Государственная налоговая служба уже сейчас активно мониторит деятельность продавцов на онлайн-платформах. С марта текущего года ГНС начала получать данные из системы РРО, что позволяет идентифицировать граждан, которые систематически получают доходы на свои карты без государственной регистрации в качестве предпринимателей.

Почему это важно

Принятие этого закона станет фундаментальным шагом к «детенеизации» огромного сектора украинской экономики, который до сих пор оставался преимущественно в «серой зоне».

  • Для государства: Это потенциальный источник значительных дополнительных поступлений в бюджет, которые являются критически важными в условиях войны. Автоматический обмен информацией между платформами и налоговой значительно упростит администрирование и контроль.
  • Для «белых» предпринимателей: Это создание более справедливых конкурентных условий. Легальный бизнес, который платит налоги, перестанет проигрывать тем, кто работает «в тени», продавая товары через онлайн-платформы.
  • Для обычных граждан: Важно понимать, что закон не направлен против людей, которые продают личные вещи. Установление необлагаемого лимита (около 36 тыс. грн в год) и льготной ставки для небольших систематических доходов имеет целью вывести из тени именно тех, для кого онлайн-торговля является регулярным незарегистрированным бизнесом.
Автор:
Ярослав Голобородько
Редактор ленты новостей, журналист Ярослав Голобородько
Пишет на темы: макроэкономика, финансы, банки, инвестиции, фондовые и валютные рынки, криптовалюта
Источник: Минфин
