Индийские акции растут на надеждах о торговом соглашении с США

Фондовые рынки Индии в среду продолжили рост: ключевой индекс Nifty 50 добавляет шестую сессию подряд. Оптимизм инвесторов подпитывается надеждами на прогресс в торговых переговорах с Вашингтоном и укреплением ожиданий по снижению процентных ставок в США, что особенно поддержало акции технологических компаний. Об этом 10 сентября пишет Reuters.

► Подписывайтесь на телеграм-канал «Минфин»: главные финансовые новости

Диалог Трампа и Моди

Главным драйвером роста стали комментарии со стороны лидеров США и Индии. Во вторник президент США Дональд Трамп заявил, что его администрация продолжает переговоры с Индией по устранению торговых барьеров и что он планирует обсудить это с премьер-министром Нарендрой Моди.

В то же время, по данным источников, Трамп также призвал ЕС ввести 100%-ные пошлины на товары из Китая и Индии в рамках стратегии давления на Россию, что создает противоречивый фон для переговоров.

IT-сектор и ожидания в отношении ФРС

Вторым важным фактором поддержки рынка стали ожидания относительно монетарной политики США. Слабость на американском рынке труда укрепила уверенность инвесторов в том, что Федеральная резервная система снизит процентные ставки уже на ближайшем заседании.

На этом фоне сектор IT-компаний, получающих значительную часть своих доходов в США, вырос примерно на 2%.